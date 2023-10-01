01 октября 2023
30 сентября 2023

Губернатор Комарова поддержала переизбрание мэра из ХМАО на второй срок

Губернатор ХМАО Комарова публично поддержала переизбрание мэра Радужного Гулиной
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Радужного Наталья Гулина обсудили перспективы переизбрания главы муниципалитета Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова публично поддержала переизбрание мэра Радужного Натальи Гулиной на второй срок. Перспективы грядущих пяти лет работы главы региона и муниципалитета обсудили во время заседания штаба.

«Получили документы на участие в конкурсе на замещение должности главы города Радужный. Поддерживаю ваше решение», — сообщила Комарова. Гулина в ответ заверила, что в будущие пять лет будет «работать более эффективно на благо города, Югры и России».

Из трех мэров муниципалитетов Гулина пока остается единственной, кому одобрили продление полномочий. Под вопросом остаются согласование преемника умершего мэра Мегиона Олега Дейнеки — Игоря Алчинова — и второй срок главы самого скандального города Югры Пыть-Яха Александра Морозова, которого, по слухам, может сменить его заместитель Олег Иревлин.

Ранее URA.RU писало о том, что Гулина получила одобрение властей ХМАО. Публикация об этом была размещена в telegram-канале, который считается близким к департаменту внутренней политики округа.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова публично поддержала переизбрание мэра Радужного Натальи Гулиной на второй срок. Перспективы грядущих пяти лет работы главы региона и муниципалитета обсудили во время заседания штаба. «Получили документы на участие в конкурсе на замещение должности главы города Радужный. Поддерживаю ваше решение», — сообщила Комарова. Гулина в ответ заверила, что в будущие пять лет будет «работать более эффективно на благо города, Югры и России». Из трех мэров муниципалитетов Гулина пока остается единственной, кому одобрили продление полномочий. Под вопросом остаются согласование преемника умершего мэра Мегиона Олега Дейнеки — Игоря Алчинова — и второй срок главы самого скандального города Югры Пыть-Яха Александра Морозова, которого, по слухам, может сменить его заместитель Олег Иревлин. Ранее URA.RU писало о том, что Гулина получила одобрение властей ХМАО. Публикация об этом была размещена в telegram-канале, который считается близким к департаменту внутренней политики округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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