Губернатор Комарова поддержала переизбрание мэра из ХМАО на второй срок

Губернатор ХМАО Комарова публично поддержала переизбрание мэра Радужного Гулиной

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Радужного Наталья Гулина обсудили перспективы переизбрания главы муниципалитета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова публично поддержала переизбрание мэра Радужного Натальи Гулиной на второй срок. Перспективы грядущих пяти лет работы главы региона и муниципалитета обсудили во время заседания штаба.

«Получили документы на участие в конкурсе на замещение должности главы города Радужный. Поддерживаю ваше решение», — сообщила Комарова. Гулина в ответ заверила, что в будущие пять лет будет «работать более эффективно на благо города, Югры и России».

Из трех мэров муниципалитетов Гулина пока остается единственной, кому одобрили продление полномочий. Под вопросом остаются согласование преемника умершего мэра Мегиона Олега Дейнеки — Игоря Алчинова — и второй срок главы самого скандального города Югры Пыть-Яха Александра Морозова, которого, по слухам, может сменить его заместитель Олег Иревлин.

Ранее URA.RU писало о том, что Гулина получила одобрение властей ХМАО. Публикация об этом была размещена в telegram-канале, который считается близким к департаменту внутренней политики округа.