Бастрыкин потребовал отчет по делу семьи из ХМАО, которой 6 лет не предоставляют жилье

Глава СК потребовал доклад по делу о непредоставлении жилья погорельцам из ХМАО

Семья из Барсово осталась без собственного жилья еще в 2017 году из-за пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СК по ХМАО Михаила Мокшина доклад по уголовному делу погорельцев из Барсово. Семья лишилась собственного жилья еще в 2017 году в следствии пожара, однако мэрия поселка до сих пор не предоставила ни жилье, ни компенсацию потерпевшим. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале информационного центра СК России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаила Викторовича Мокшина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав семьи», — сообщили в публикации на канале СК России. Уточняется, что ранее по поручению А.И. Бастрыкина было возбуждено уголовное дело.

Жительница Барсово была вынуждена повторно обратиться в следственный комитет по вопросу непредоставления ее семье положенного по закону жилья. В 2017 году в результате пожара семья лишилась единственного жилья. Администрация района до сих пор не предоставила погорельцам жилое помещение из маневренного фонда, а земельный участок, на котором располагался дом, присвоен мэрией для муниципальных нужд. В выплате компенсации женщине также отказали. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Ранее URA.RU писало о том, что председатель СК России Александр Бастрыкин встал на защиту жительницы Сургута (ХМАО), которую преследует мигрант. Глава СК поручил доложить о ходе процессуальной проверки руководителя окружного управления следственного комитета Михаила Мокшина.