Радиационный фон в Екатеринбурге оказался в норме
В Екатеринбурге сотрудники Белоярской АЭС и атомных предприятий города провели «Атомный велопробег», во время которого измеряли радиационный фон. Об этом рассказали в пресс-службе Белоярской атомной электростанции.
«Радиационный фон в пределах нормы и соответствует естественному. Показатели дозиметров варьировались от 0,09 до 0,22 мкЗв/час», — сообщили на странице «Белоярская АЭС» «ВКонтакте».
Мероприятие, организованное Информационным центром по атомной энергетике, состоялось 30 сентября. В нынешнем году «Атомному велопробегу» исполнилось 11 лет.
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