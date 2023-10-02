02 октября 2023

В Екатеринбурге измерили радиационный фон с помощью велопробега. Видео

На Белоярской АЭС провели «Атомный велопробег»
© Служба новостей «URA.RU»
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Измерение радиационного фона в ЦПКиО Гагарина в Челябинске, дозиметр, радиация, радиационный фон, излучение
Радиационный фон в Екатеринбурге оказался в норме Фото:

В Екатеринбурге сотрудники Белоярской АЭС и атомных предприятий города провели «Атомный велопробег», во время которого измеряли радиационный фон. Об этом рассказали в пресс-службе Белоярской атомной электростанции.

«Радиационный фон в пределах нормы и соответствует естественному. Показатели дозиметров варьировались от 0,09 до 0,22 мкЗв/час», — сообщили на странице «Белоярская АЭС» «ВКонтакте».

Мероприятие, организованное Информационным центром по атомной энергетике, состоялось 30 сентября. В нынешнем году «Атомному велопробегу» исполнилось 11 лет.

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В Екатеринбурге сотрудники Белоярской АЭС и атомных предприятий города провели «Атомный велопробег», во время которого измеряли радиационный фон. Об этом рассказали в пресс-службе Белоярской атомной электростанции. «Радиационный фон в пределах нормы и соответствует естественному. Показатели дозиметров варьировались от 0,09 до 0,22 мкЗв/час», — сообщили на странице «Белоярская АЭС» «ВКонтакте». Мероприятие, организованное Информационным центром по атомной энергетике, состоялось 30 сентября. В нынешнем году «Атомному велопробегу» исполнилось 11 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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