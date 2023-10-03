Начальнику пермского УМВД Кравченко прочат кресло министра тербезопасности

Полковник полиции Алексей Кравченко включен в кадровый резерв на пост министра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник УМВД по Перми Станислав Кравченко вошел в список претендентов на пост министра территориальной безопасности. Об этом URA.RU рассказали источники в политэлитах и в силовой среде Прикамья.

«Кравченко сегодня является основным кандидатом на пост министра вместо Виктора Батмазова. Другой момент, что случится это после ухода Батмазова, а он с этим не торопится» — рассказал собеседник. По его данным, Виктору Батмазову предложат пост советника губернатора Дмитрия Махонина.

В пресс-службе правительства не стали комментировать информацию. Источник, близкий к краевым властям, отметил, что Кравченко, как и другие претенденты, входит в условный кадровый резерв на место главы минтербеза. Но прежде необходимо дождаться решения Виктора Батмазова об уходе с должности. «Никто его не торопит. Переговоров с Кравченко нет», — рассказал источник. Также он отметил, что никаких предложений Виктору Батмазову о переходе на пост советника не было, он продолжает работать на посту министра.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало в инсайдах о том, что у Виктора Батмазова есть высокие связи в Кремле.