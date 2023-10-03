Приемный отец Милохина опроверг призыв сына в армию

Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев опроверг информацию о вручении повестки сыну. Он отметил, что последний раз наряд полиции навещал семью в середине сентября, когда блогер уже покинул РФ.
«Успокойтесь, вчера никто ни за кем не приходил», — заявил Тюленев в беседе с Комсомольской правдой. По его словам, последний раз наряд полиции навещал семью в середине сентября, однако блогера уже не было в России. Отец блогера отметил, что журналисты, которые первыми опубликовали новость о повестке Милохину, что-то неправильно поняли.
Ранее сообщалось, что Даня Милохин официально призван в армию. Якобы по адресу его места жительства в РФ была направлена повестка. Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина потребовала отправить Милохина в армию, передает телеканал 360. Журналист Владимир Соловьев в эфире своего шоу посчитал, что молодого человека нужно срочно призвать, передают «
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.