Приемный отец Милохина опроверг призыв сына в армию

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Дмитрий Тюленев заявил, что Даню Милохина не призвали в армию
Дмитрий Тюленев заявил, что Даню Милохина не призвали в армию Фото:

Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев опроверг информацию о вручении повестки сыну. Он отметил, что последний раз наряд полиции навещал семью в середине сентября, когда блогер уже покинул РФ.

«Успокойтесь, вчера никто ни за кем не приходил», — заявил Тюленев в беседе с Комсомольской правдой. По его словам, последний раз наряд полиции навещал семью в середине сентября, однако блогера уже не было в России. Отец блогера отметил, что журналисты, которые первыми опубликовали новость о повестке Милохину, что-то неправильно поняли.

Ранее сообщалось, что Даня Милохин официально призван в армию. Якобы по адресу его места жительства в РФ была направлена повестка. Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина потребовала отправить Милохина в армию, передает телеканал 360. Журналист Владимир Соловьев в эфире своего шоу посчитал, что молодого человека нужно срочно призвать, передают «Дни.ру».

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Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев опроверг информацию о вручении повестки сыну. Он отметил, что последний раз наряд полиции навещал семью в середине сентября, когда блогер уже покинул РФ. «Успокойтесь, вчера никто ни за кем не приходил», — заявил Тюленев в беседе с Комсомольской правдой. По его словам, последний раз наряд полиции навещал семью в середине сентября, однако блогера уже не было в России. Отец блогера отметил, что журналисты, которые первыми опубликовали новость о повестке Милохину, что-то неправильно поняли. Ранее сообщалось, что Даня Милохин официально призван в армию. Якобы по адресу его места жительства в РФ была направлена повестка. Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина потребовала отправить Милохина в армию, передает телеканал 360. Журналист Владимир Соловьев в эфире своего шоу посчитал, что молодого человека нужно срочно призвать, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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