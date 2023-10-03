В Свердловской области водитель наехал на бетонные плиты и погиб. Фото

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ДТП возле дома № 86 на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, чп, дтп, происшествие, авария
Авария произошла в Нижнесергинском районе (архивное фото) Фото:

В Нижнесергинском районе (Свердловская область) 50-летний водитель не справился с управлением, наехал на бетонные плиты и скончался на месте. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, 50-летний водитель LADA Granta не справился с управлением и врезался в бетонные плиты в городе Нижние Серги-3. От полученных травм он скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении.

Авария произошла 2 октября в 16 часов на улице Космонавтов. Сотрудники ГИБДД опросили очевидцев происшествия. Силовики продолжают вести проверку.

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В Нижнесергинском районе (Свердловская область) 50-летний водитель не справился с управлением, наехал на бетонные плиты и скончался на месте. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, 50-летний водитель LADA Granta не справился с управлением и врезался в бетонные плиты в городе Нижние Серги-3. От полученных травм он скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении. Авария произошла 2 октября в 16 часов на улице Космонавтов. Сотрудники ГИБДД опросили очевидцев происшествия. Силовики продолжают вести проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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