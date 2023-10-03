В Свердловской области водитель наехал на бетонные плиты и погиб. Фото

03 октября 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Авария произошла в Нижнесергинском районе (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнесергинском районе (Свердловская область) 50-летний водитель не справился с управлением, наехал на бетонные плиты и скончался на месте. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, 50-летний водитель LADA Granta не справился с управлением и врезался в бетонные плиты в городе Нижние Серги-3. От полученных травм он скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении. Авария произошла 2 октября в 16 часов на улице Космонавтов. Сотрудники ГИБДД опросили очевидцев происшествия. Силовики продолжают вести проверку. Фото: предоставлено УГИБДД по Свердловской области Фото: предоставлено УГИБДД по Свердловской области Фото: предоставлено УГИБДД по Свердловской области

В Нижнесергинском районе (Свердловская область) 50-летний водитель не справился с управлением, наехал на бетонные плиты и скончался на месте. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, 50-летний водитель LADA Granta не справился с управлением и врезался в бетонные плиты в городе Нижние Серги-3. От полученных травм он скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении. Авария произошла 2 октября в 16 часов на улице Космонавтов. Сотрудники ГИБДД опросили очевидцев происшествия. Силовики продолжают вести проверку.