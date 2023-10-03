Авария произошла в Нижнесергинском районе (архивное фото)
В Нижнесергинском районе (Свердловская область) 50-летний водитель не справился с управлением, наехал на бетонные плиты и скончался на месте. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, 50-летний водитель LADA Granta не справился с управлением и врезался в бетонные плиты в городе Нижние Серги-3. От полученных травм он скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении.
Авария произошла 2 октября в 16 часов на улице Космонавтов. Сотрудники ГИБДД опросили очевидцев происшествия. Силовики продолжают вести проверку.
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