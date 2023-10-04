04 октября 2023

Кабмин Украины назначил отцу Зеленского пожизненную стипендию

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский смог назначить стипендию отцу со второй попытки Фото:

Кабмин Украины назначил пожизненную стипендию Александру Зеленскому, отцу президента страны Владимира Зеленского. Согласно распоряжению, Зеленский-старший удостоился высокой награды за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования».

«Назначить пожизненно стипендии Кабинету Министров Украины за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования научно-педагогическим работникам с 1 сентября 2023 г. согласно приложению», — говорится в опубликованном документе. В приложении к распоряжению кабмина есть фамилия профессора Государственного университета экономики и технологий Александра Семеновича Зеленского, 1947 года рождения.

На сайте университета Александр Зеленский представлен как заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения, доктор технических наук и профессор. По документам он зарегистрирован на малой родине украинского президента — в городе Кривом Роге Днепропетровской области.

Пожизненная стипендия отцу Зеленского будет выплачиваться в размере трех прожиточных минимумов после выхода на пенсию. В 2023 году на Украине прожиточный минимум установлен около 72 долларов.

Президент Украины уже пытался в 2020 году назначить своему отцу пожизненную стипендию. Однако кабинет министров снял вопрос с повестки.

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Кабмин Украины назначил пожизненную стипендию Александру Зеленскому, отцу президента страны Владимира Зеленского. Согласно распоряжению, Зеленский-старший удостоился высокой награды за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования». «Назначить пожизненно стипендии Кабинету Министров Украины за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования научно-педагогическим работникам с 1 сентября 2023 г. согласно приложению», — говорится в опубликованном документе. В приложении к распоряжению кабмина есть фамилия профессора Государственного университета экономики и технологий Александра Семеновича Зеленского, 1947 года рождения. На сайте университета Александр Зеленский представлен как заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения, доктор технических наук и профессор. По документам он зарегистрирован на малой родине украинского президента — в городе Кривом Роге Днепропетровской области. Пожизненная стипендия отцу Зеленского будет выплачиваться в размере трех прожиточных минимумов после выхода на пенсию. В 2023 году на Украине прожиточный минимум установлен около 72 долларов. Президент Украины уже пытался в 2020 году назначить своему отцу пожизненную стипендию. Однако кабинет министров снял вопрос с повестки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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