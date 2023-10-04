Трем больницам в ЯНАО выделят из бюджета более 32 млн рублей

05 октября 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Больницам выдадут средства на ремонт Анна Майорова Трем медицинским учреждениям в ЯНАО выделят более 32 миллионов рублей из бюджета на проведение текущих ремонтов. В список попала больница в Салехарде, Губкинском и Спид-Центр, говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора. «Трем медицинским организациям округа из средств регионального бюджета выделяются субсидии на проведение текущих ремонтов: Губкинской больнице, окружному Центру-СПИД и Салехардской окружной больнице», — сказано в сообщении. Всего предоставят 32 421 000 рублей. Так, больница в Губкинском получит 1 331 000 тысяч рублей, окружному Спид-Центру выделят 1 122 000 тысячи рублей. Салехардская окружная больница получит больше всех средств — 29 968 000 рублей. Субсидии из окружного бюджета поступят в лечебные учреждения не позднее 31 декабря 2023 года. Потратить эти деньги лечебные учреждения смогут только на текущий ремонт. Ранее URA.RU сообщало о строительстве больницы в городе Тарко-Сале. Психиатрическая лечебница будет занимать площадь 6000 кв. метров на 27 коек для пациентов.

Трем медицинским учреждениям в ЯНАО выделят более 32 миллионов рублей из бюджета на проведение текущих ремонтов. В список попала больница в Салехарде, Губкинском и Спид-Центр, говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора. «Трем медицинским организациям округа из средств регионального бюджета выделяются субсидии на проведение текущих ремонтов: Губкинской больнице, окружному Центру-СПИД и Салехардской окружной больнице», — сказано в сообщении. Всего предоставят 32 421 000 рублей. Так, больница в Губкинском получит 1 331 000 тысяч рублей, окружному Спид-Центру выделят 1 122 000 тысячи рублей. Салехардская окружная больница получит больше всех средств — 29 968 000 рублей. Субсидии из окружного бюджета поступят в лечебные учреждения не позднее 31 декабря 2023 года. Потратить эти деньги лечебные учреждения смогут только на текущий ремонт. Ранее URA.RU сообщало о строительстве больницы в городе Тарко-Сале. Психиатрическая лечебница будет занимать площадь 6000 кв. метров на 27 коек для пациентов.