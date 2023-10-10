На мосту в Челябинске перевернулся автомобиль. Фото

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, перевернутая машина, дпс
Авария произошла на Копейском шоссе Фото:

В Челябинске на Копейском шоссе в районе моста через железнодорожные пути в результате аварии днем 10 октября опрокинулся один из автомобилей. Подробности происшествия сообщили URA.RU в пресс-службе областного ГИБДД.

«ДТП произошло 10 октября около 13.00 часов напротив дома 2/2 по Копейскому шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115, молодой человек 2003 года рождения, и водитель автомобиля Лада Гранта, мужчина 1999 года рождения, совершили столкновение с последующим опрокидыванием автомобиля Лада Гранта», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП пострадавших не зафиксировано. Ранее в тот же день два человека пострадали в ДТП с автобусом, пострадали кондуктор и пассажирка.

В результате ДТП опрокинулся один из автомобилей
В результате ДТП опрокинулся один из автомобилей
Одна из полос движения была заблокирована
Одна из полос движения была заблокирована

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В Челябинске на Копейском шоссе в районе моста через железнодорожные пути в результате аварии днем 10 октября опрокинулся один из автомобилей. Подробности происшествия сообщили URA.RU в пресс-службе областного ГИБДД. «ДТП произошло 10 октября около 13.00 часов напротив дома 2/2 по Копейскому шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115, молодой человек 2003 года рождения, и водитель автомобиля Лада Гранта, мужчина 1999 года рождения, совершили столкновение с последующим опрокидыванием автомобиля Лада Гранта», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что в результате ДТП пострадавших не зафиксировано. Ранее в тот же день два человека пострадали в ДТП с автобусом, пострадали кондуктор и пассажирка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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