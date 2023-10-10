В Челябинске на Копейском шоссе в районе моста через железнодорожные пути в результате аварии днем 10 октября опрокинулся один из автомобилей. Подробности происшествия сообщили URA.RU в пресс-службе областного ГИБДД.
«ДТП произошло 10 октября около 13.00 часов напротив дома 2/2 по Копейскому шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115, молодой человек 2003 года рождения, и водитель автомобиля Лада Гранта, мужчина 1999 года рождения, совершили столкновение с последующим опрокидыванием автомобиля Лада Гранта», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что в результате ДТП пострадавших не зафиксировано. Ранее в тот же день два человека пострадали в ДТП с автобусом, пострадали кондуктор и пассажирка.
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