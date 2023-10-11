11 октября 2023

Пермяки могут попасть в тюрьму за сбор краснокнижных грибов

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы в Дендрологическом парке. Екатеринбург, грибы
В Пермском крае есть грибы, за сбор которых можно сесть в тюрьму Фото:

Жителей Пермского края могут посадить в тюрьму, если сорвать гриб из Красной книги. Закон об уголовной ответственности для грибников вступил в силу 12 октября по всей России. В Красную книгу Пермского края занесены десять видов грибов, но в основном на территории региона встречается только бледная поганка, рассказала URA.RU доктор биологических наук ПГНИУ Лидия Переведенцева.

«В Пермском крае растет только бледная поганка. Но она очень редко встречается и никакой ценности для людей не представляет. Бледная поганка помогает деревьям жить. Вряд-ли ее кто-то будет собирать. Но и уничтожать ее не надо», — рассказала Переведенцева корреспонденту агентства.

Также она уточнила, что сейчас микологи работают над новой Красной книгой. Туда будет занесен гриб мацутакэ. Он распространен на Дальнем Востоке и его очень активно собирают китайцы. Они съедобны и встречаются редко, поэтому микологи выступают за то, чтобы сохранить этот вид.

Ранее URA.RU рассказало, как выглядят грибы, за сбор которых можно сесть в тюрьму. Среди них есть съедобные и несъедобные.

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Жителей Пермского края могут посадить в тюрьму, если сорвать гриб из Красной книги. Закон об уголовной ответственности для грибников вступил в силу 12 октября по всей России. В Красную книгу Пермского края занесены десять видов грибов, но в основном на территории региона встречается только бледная поганка, рассказала URA.RU доктор биологических наук ПГНИУ Лидия Переведенцева. «В Пермском крае растет только бледная поганка. Но она очень редко встречается и никакой ценности для людей не представляет. Бледная поганка помогает деревьям жить. Вряд-ли ее кто-то будет собирать. Но и уничтожать ее не надо», — рассказала Переведенцева корреспонденту агентства. Также она уточнила, что сейчас микологи работают над новой Красной книгой. Туда будет занесен гриб мацутакэ. Он распространен на Дальнем Востоке и его очень активно собирают китайцы. Они съедобны и встречаются редко, поэтому микологи выступают за то, чтобы сохранить этот вид. Ранее URA.RU рассказало, как выглядят грибы, за сбор которых можно сесть в тюрьму. Среди них есть съедобные и несъедобные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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