Пермяки могут попасть в тюрьму за сбор краснокнижных грибов

Жителей Пермского края могут посадить в тюрьму, если сорвать гриб из Красной книги. Закон об уголовной ответственности для грибников вступил в силу 12 октября по всей России. В Красную книгу Пермского края занесены десять видов грибов, но в основном на территории региона встречается только бледная поганка, рассказала URA.RU доктор биологических наук ПГНИУ Лидия Переведенцева.
«В Пермском крае растет только бледная поганка. Но она очень редко встречается и никакой ценности для людей не представляет. Бледная поганка помогает деревьям жить. Вряд-ли ее кто-то будет собирать. Но и уничтожать ее не надо», — рассказала Переведенцева корреспонденту агентства.
Также она уточнила, что сейчас микологи работают над новой Красной книгой. Туда будет занесен гриб мацутакэ. Он распространен на Дальнем Востоке и его очень активно собирают китайцы. Они съедобны и встречаются редко, поэтому микологи выступают за то, чтобы сохранить этот вид.
Ранее URA.RU рассказало, как выглядят грибы, за сбор которых можно сесть в тюрьму. Среди них есть съедобные и несъедобные.
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