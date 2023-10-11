Пермяки могут попасть в тюрьму за сбор краснокнижных грибов

12 октября 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

В Пермском крае есть грибы, за сбор которых можно сесть в тюрьму Фото: Илья Московец © URA.RU Жителей Пермского края могут посадить в тюрьму, если сорвать гриб из Красной книги. Закон об уголовной ответственности для грибников вступил в силу 12 октября по всей России. В Красную книгу Пермского края занесены десять видов грибов, но в основном на территории региона встречается только бледная поганка, рассказала URA.RU доктор биологических наук ПГНИУ Лидия Переведенцева. «В Пермском крае растет только бледная поганка. Но она очень редко встречается и никакой ценности для людей не представляет. Бледная поганка помогает деревьям жить. Вряд-ли ее кто-то будет собирать. Но и уничтожать ее не надо», — рассказала Переведенцева корреспонденту агентства. Также она уточнила, что сейчас микологи работают над новой Красной книгой. Туда будет занесен гриб мацутакэ. Он распространен на Дальнем Востоке и его очень активно собирают китайцы. Они съедобны и встречаются редко, поэтому микологи выступают за то, чтобы сохранить этот вид. Ранее URA.RU рассказало, как выглядят грибы, за сбор которых можно сесть в тюрьму. Среди них есть съедобные и несъедобные.

Жителей Пермского края могут посадить в тюрьму, если сорвать гриб из Красной книги. Закон об уголовной ответственности для грибников вступил в силу 12 октября по всей России. В Красную книгу Пермского края занесены десять видов грибов, но в основном на территории региона встречается только бледная поганка, рассказала URA.RU доктор биологических наук ПГНИУ Лидия Переведенцева. «В Пермском крае растет только бледная поганка. Но она очень редко встречается и никакой ценности для людей не представляет. Бледная поганка помогает деревьям жить. Вряд-ли ее кто-то будет собирать. Но и уничтожать ее не надо», — рассказала Переведенцева корреспонденту агентства. Также она уточнила, что сейчас микологи работают над новой Красной книгой. Туда будет занесен гриб мацутакэ. Он распространен на Дальнем Востоке и его очень активно собирают китайцы. Они съедобны и встречаются редко, поэтому микологи выступают за то, чтобы сохранить этот вид. Ранее URA.RU рассказало, как выглядят грибы, за сбор которых можно сесть в тюрьму. Среди них есть съедобные и несъедобные.