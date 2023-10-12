Трамвай маршрута Екатеринбург — Верхняя Пышма сошел с рельсов. Фото

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Запуск трамвайного сообщения маршрута № 5 по ул.Куйбышева. Пермь, трамвай львенок
Информация о пострадавших в салоне трамвая отсутствует Фото:

В екатеринбургском районе Уралмаш сошел с рельсов трамвай «Львенок», который проходит по маршруту из столицы Урала в Верхнюю Пышму. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

«В Екатеринбурге на Уралмаше трамвай сошел с рельсов», — пишет telegram-канал «Екатеринбург №1» со ссылкой на очевидца. Электротранспорт «Львенок» ездит по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма. Информация о пострадавших отсутствует.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.

Фото:

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В екатеринбургском районе Уралмаш сошел с рельсов трамвай «Львенок», который проходит по маршруту из столицы Урала в Верхнюю Пышму. Об этом рассказали очевидцы происшествия. «В Екатеринбурге на Уралмаше трамвай сошел с рельсов», — пишет telegram-канал «Екатеринбург №1» со ссылкой на очевидца. Электротранспорт «Львенок» ездит по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма. Информация о пострадавших отсутствует. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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