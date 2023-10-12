Трамвай маршрута Екатеринбург — Верхняя Пышма сошел с рельсов. Фото

12 октября 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

Информация о пострадавших в салоне трамвая отсутствует Фото: Сергей Русанов © URA.RU В екатеринбургском районе Уралмаш сошел с рельсов трамвай «Львенок», который проходит по маршруту из столицы Урала в Верхнюю Пышму. Об этом рассказали очевидцы происшествия. «В Екатеринбурге на Уралмаше трамвай сошел с рельсов», — пишет telegram-канал «Екатеринбург №1» со ссылкой на очевидца. Электротранспорт «Львенок» ездит по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма. Информация о пострадавших отсутствует. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось. Фото: telegram-канал «Екатеринбург №1» https://t.me/ekat01/17068

В екатеринбургском районе Уралмаш сошел с рельсов трамвай «Львенок», который проходит по маршруту из столицы Урала в Верхнюю Пышму. Об этом рассказали очевидцы происшествия. «В Екатеринбурге на Уралмаше трамвай сошел с рельсов», — пишет telegram-канал «Екатеринбург №1» со ссылкой на очевидца. Электротранспорт «Львенок» ездит по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма. Информация о пострадавших отсутствует. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.