Информация о пострадавших в салоне трамвая отсутствует
В екатеринбургском районе Уралмаш сошел с рельсов трамвай «Львенок», который проходит по маршруту из столицы Урала в Верхнюю Пышму. Об этом рассказали очевидцы происшествия.
«В Екатеринбурге на Уралмаше трамвай сошел с рельсов», — пишет telegram-канал «Екатеринбург №1» со ссылкой на очевидца. Электротранспорт «Львенок» ездит по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма. Информация о пострадавших отсутствует.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.
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