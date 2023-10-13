Huffpost: дипломатов США просят не говорить о перемирии в Газе

14 октября 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Дипломатов США попросили не нагнетать обстановку на Ближнем Востоке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Дипломатов США, работающим по направлению Ближнего Востока, просят не использовать в публичном поле такие слова, как «деэскалация» или «прекращение насилия» в ходе продвижения Израиля в сторону сектора Газа. Кроме этого, под запрет попали слова «восстановление спокойствия». «На фоне усиления атак Израиля против Газы госдепартамент отговаривает дипломатов, работающих над вопросами Ближнего Востока, от публичных заявлений о том, что США хотят видеть меньше насилия. Высокопоставленные чиновники не хотят, чтобы материалы для прессы включали три конкретные фразы: «деэскалация/прекращение огня», «прекращение насилия/кровопролития» и «восстановление спокойствия», — сообщает HuffPost со ссылкой на внутренние письма. По данным издания, письма были направлены после призыва Израиля эвакуировать северную часть сектора Газа, пишет «Царьград». По данным официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, открытия гуманитарных коридоров из сектора Газа Израиль пока не одобрил, пишет телеканал 360.

Дипломатов США, работающим по направлению Ближнего Востока, просят не использовать в публичном поле такие слова, как «деэскалация» или «прекращение насилия» в ходе продвижения Израиля в сторону сектора Газа. Кроме этого, под запрет попали слова «восстановление спокойствия». «На фоне усиления атак Израиля против Газы госдепартамент отговаривает дипломатов, работающих над вопросами Ближнего Востока, от публичных заявлений о том, что США хотят видеть меньше насилия. Высокопоставленные чиновники не хотят, чтобы материалы для прессы включали три конкретные фразы: «деэскалация/прекращение огня», «прекращение насилия/кровопролития» и «восстановление спокойствия», — сообщает HuffPost со ссылкой на внутренние письма. По данным издания, письма были направлены после призыва Израиля эвакуировать северную часть сектора Газа, пишет «Царьград». По данным официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, открытия гуманитарных коридоров из сектора Газа Израиль пока не одобрил, пишет телеканал 360.