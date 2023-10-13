В Челябинской области на пустыре около поселка нашли труп мужчины

Труп мужчины обнаружен около поселка Требиятский Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нагайбакском районе Челябинской области около поселка Требиятский обнаружен труп мужчины. Предположительно, это пропавший без вести в сентябре 31-летний житель соседнего поселка Олег Г., сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«13 октября на пустыре примерно в восьми километрах от поселка Требиятский (Нагайбакский район — прим. URA.RU) нашли труп мужчины без признаков насильственной смерти. Предположительно, это пропавший 24 сентября 31-летний житель поселка Новобуранное Олег Г.», — сообщил URA.RU источник. Личность и причины смерти устанавливаются.

Редакция URA.RU связалась с пресс-службой Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 12:42 по уральскому времени:

В пресс-службе СУ СК по Челябинской области URA.RU сообщили, по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.