13 октября 2023

В Челябинской области на пустыре около поселка нашли труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет жителей на улице Цветная. Пермь, патруль полиции
Труп мужчины обнаружен около поселка Требиятский Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области около поселка Требиятский обнаружен труп мужчины. Предположительно, это пропавший без вести в сентябре 31-летний житель соседнего поселка Олег Г., сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«13 октября на пустыре примерно в восьми километрах от поселка Требиятский (Нагайбакский район — прим. URA.RU) нашли труп мужчины без признаков насильственной смерти. Предположительно, это пропавший 24 сентября 31-летний житель поселка Новобуранное Олег Г.», — сообщил URA.RU источник. Личность и причины смерти устанавливаются.

Редакция URA.RU связалась с пресс-службой Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 12:42 по уральскому времени:

В пресс-службе СУ СК по Челябинской области URA.RU сообщили, по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В Нагайбакском районе Челябинской области около поселка Требиятский обнаружен труп мужчины. Предположительно, это пропавший без вести в сентябре 31-летний житель соседнего поселка Олег Г., сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «13 октября на пустыре примерно в восьми километрах от поселка Требиятский (Нагайбакский район — прим. URA.RU) нашли труп мужчины без признаков насильственной смерти. Предположительно, это пропавший 24 сентября 31-летний житель поселка Новобуранное Олег Г.», — сообщил URA.RU источник. Личность и причины смерти устанавливаются. Редакция URA.RU связалась с пресс-службой Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 12:42 по уральскому времени: В пресс-службе СУ СК по Челябинской области URA.RU сообщили, по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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