14 октября 2023

Глава Евросовета проведет срочное совещание с лидерами ЕС из-за войны в Израиле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Москва, флаг евросоюза
Внеочередное собрание созывается из-за войны между Израилем и Палестиной Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Из-за ситуации на Ближнем Востоке, связанной с войной между Израилем и Палестиной, 17 сентября будет проведено внеочередное собрание в режиме видеоконференции с лидерами ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Я намерен созвать внеочередное совещание Евросовета в режиме видеоконференции 17 октября в 17:30 (18:30 по Московскому времени — прим. URA.RU). Очень важно, чтобы Евросовет выработал единую позицию и четкое направление действий в соответствии с нашими договорами и ценностями, что отражало бы всю сложность складывающейся ситуации», — сказано в письменном приглашении Мишеля главам государств, опубликованном на сайте Евросовета.

Палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль 7 октября, после чего страна объявила войну Палестине. Евросоюз признал боевиков ХАМАС террористической организацией, заявила премьер Франции Элизабет Борн. Тем временем, число жертв из-за израильских атак по сектору Газа возросло до 1 537 человек, а ранения получили 6 612, сообщило Министерство здравоохранения Палестины.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за ситуации на Ближнем Востоке, связанной с войной между Израилем и Палестиной, 17 сентября будет проведено внеочередное собрание в режиме видеоконференции с лидерами ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. «Я намерен созвать внеочередное совещание Евросовета в режиме видеоконференции 17 октября в 17:30 (18:30 по Московскому времени — прим. URA.RU). Очень важно, чтобы Евросовет выработал единую позицию и четкое направление действий в соответствии с нашими договорами и ценностями, что отражало бы всю сложность складывающейся ситуации», — сказано в письменном приглашении Мишеля главам государств, опубликованном на сайте Евросовета. Палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль 7 октября, после чего страна объявила войну Палестине. Евросоюз признал боевиков ХАМАС террористической организацией, заявила премьер Франции Элизабет Борн. Тем временем, число жертв из-за израильских атак по сектору Газа возросло до 1 537 человек, а ранения получили 6 612, сообщило Министерство здравоохранения Палестины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...