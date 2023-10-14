Глава Евросовета проведет срочное совещание с лидерами ЕС из-за войны в Израиле

15 октября 2023 в 00:51 Размер текста - 17 +

Внеочередное собрание созывается из-за войны между Израилем и Палестиной Фото: Алексей Гайнов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Из-за ситуации на Ближнем Востоке, связанной с войной между Израилем и Палестиной, 17 сентября будет проведено внеочередное собрание в режиме видеоконференции с лидерами ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. «Я намерен созвать внеочередное совещание Евросовета в режиме видеоконференции 17 октября в 17:30 (18:30 по Московскому времени — прим. URA.RU). Очень важно, чтобы Евросовет выработал единую позицию и четкое направление действий в соответствии с нашими договорами и ценностями, что отражало бы всю сложность складывающейся ситуации», — сказано в письменном приглашении Мишеля главам государств, опубликованном на сайте Евросовета. Палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль 7 октября, после чего страна объявила войну Палестине. Евросоюз признал боевиков ХАМАС террористической организацией, заявила премьер Франции Элизабет Борн. Тем временем, число жертв из-за израильских атак по сектору Газа возросло до 1 537 человек, а ранения получили 6 612, сообщило Министерство здравоохранения Палестины.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке, связанной с войной между Израилем и Палестиной, 17 сентября будет проведено внеочередное собрание в режиме видеоконференции с лидерами ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. «Я намерен созвать внеочередное совещание Евросовета в режиме видеоконференции 17 октября в 17:30 (18:30 по Московскому времени — прим. URA.RU). Очень важно, чтобы Евросовет выработал единую позицию и четкое направление действий в соответствии с нашими договорами и ценностями, что отражало бы всю сложность складывающейся ситуации», — сказано в письменном приглашении Мишеля главам государств, опубликованном на сайте Евросовета. Палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль 7 октября, после чего страна объявила войну Палестине. Евросоюз признал боевиков ХАМАС террористической организацией, заявила премьер Франции Элизабет Борн. Тем временем, число жертв из-за израильских атак по сектору Газа возросло до 1 537 человек, а ранения получили 6 612, сообщило Министерство здравоохранения Палестины.