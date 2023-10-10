Евросоюз признал ХАМАС террористической организацией

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ЕС признал ХАМАС террористами Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Европейский союз признал палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией. Об этом сообщила премьер Франции Элизабет Борн.

«Франция и Европейский союз признали радикальную палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией», — сказала Борн. Ее слова приводит ТАСС.

ХАМАС создано 14 декабря 1987 года. Члены группировки отрицают право Израиля на существование, а главной их целью является создание Палестинского государства, охватывающего всю территорию, которую занимала подмандатная Палестина до образования Израиля в 1948 году. ХАМАС начало обстрелы по Израилю 7 октября. Позже страна объявила о начале войны.

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Европейский союз признал палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией. Об этом сообщила премьер Франции Элизабет Борн. «Франция и Европейский союз признали радикальную палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией», — сказала Борн. Ее слова приводит ТАСС. ХАМАС создано 14 декабря 1987 года. Члены группировки отрицают право Израиля на существование, а главной их целью является создание Палестинского государства, охватывающего всю территорию, которую занимала подмандатная Палестина до образования Израиля в 1948 году. ХАМАС начало обстрелы по Израилю 7 октября. Позже страна объявила о начале войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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