Евросоюз признал ХАМАС террористической организацией

ЕС признал ХАМАС террористами
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Европейский союз признал палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией. Об этом сообщила премьер Франции Элизабет Борн.
«Франция и Европейский союз признали радикальную палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией», — сказала Борн. Ее слова приводит ТАСС.
ХАМАС создано 14 декабря 1987 года. Члены группировки отрицают право Израиля на существование, а главной их целью является создание Палестинского государства, охватывающего всю территорию, которую занимала подмандатная Палестина до образования Израиля в 1948 году. ХАМАС начало обстрелы по Израилю 7 октября. Позже страна объявила о начале войны.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!