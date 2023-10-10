Евросоюз признал ХАМАС террористической организацией

10 октября 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

ЕС признал ХАМАС террористами Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Европейский союз признал палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией. Об этом сообщила премьер Франции Элизабет Борн. «Франция и Европейский союз признали радикальную палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией», — сказала Борн. Ее слова приводит ТАСС. ХАМАС создано 14 декабря 1987 года. Члены группировки отрицают право Израиля на существование, а главной их целью является создание Палестинского государства, охватывающего всю территорию, которую занимала подмандатная Палестина до образования Израиля в 1948 году. ХАМАС начало обстрелы по Израилю 7 октября. Позже страна объявила о начале войны.

Европейский союз признал палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией. Об этом сообщила премьер Франции Элизабет Борн. «Франция и Европейский союз признали радикальную палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией», — сказала Борн. Ее слова приводит ТАСС. ХАМАС создано 14 декабря 1987 года. Члены группировки отрицают право Израиля на существование, а главной их целью является создание Палестинского государства, охватывающего всю территорию, которую занимала подмандатная Палестина до образования Израиля в 1948 году. ХАМАС начало обстрелы по Израилю 7 октября. Позже страна объявила о начале войны.