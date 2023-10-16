Асад и Путин обсудили конфликт в Израиле

Владимир Путин и Башар Асад обсудили доставку гуманитарной помощи в зону конфликта
Сирийский лидер Башар Асад и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Они обсудили конфликт Израиля и ХАМАС.
«Телефонный разговор между президентами Асадом и Путиным, в ходе которого они обсудили способы остановить израильскую агрессию против сектора Газа», —
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