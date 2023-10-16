Асад и Путин обсудили конфликт в Израиле

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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир
Владимир Путин и Башар Асад обсудили доставку гуманитарной помощи в зону конфликта Фото:

Сирийский лидер Башар Асад и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Они обсудили конфликт Израиля и ХАМАС.

«Телефонный разговор между президентами Асадом и Путиным, в ходе которого они обсудили способы остановить израильскую агрессию против сектора Газа», — написали в telegram-канале сирийского лидера. Известно, что Путин и Асад признали необходимость доставки гуманитарной помощи, а также шагов по прекращению бомбардировок мирного населения.

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Сирийский лидер Башар Асад и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Они обсудили конфликт Израиля и ХАМАС. «Телефонный разговор между президентами Асадом и Путиным, в ходе которого они обсудили способы остановить израильскую агрессию против сектора Газа», — написали в telegram-канале сирийского лидера. Известно, что Путин и Асад признали необходимость доставки гуманитарной помощи, а также шагов по прекращению бомбардировок мирного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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