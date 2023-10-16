16 октября 2023

В многоэтажке Нижневартовска после череды коммунальных аварий обрушился потолок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное жилье по ул. Дзержинского. Курган, аварийный дом, аварийное жилье, ул дзержинского, дыра в потолке
Обшивка потолка под воздействием кипятка рухнула прямо на лестничную клетку подъезда Фото:

Жители многоэтажного дома по улице Героев Самотлора, 18 в Нижневартовске (ХМАО) жалуются на участившиеся случаи порывов труб. В результате последней аварии, пластины гипсокартона, которыми обшит потолок, вместе с потоком кипятка обрушились на входе в подъезд. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила жительница дома Лариса (имя изменено).

По словам женщины, за последний год жильцы многоэтажки в «ипотечной долине» пережили рекордное количество коммунальных аварий с порывом труб. «В управляющей компании нас [жильцов дома] успокаивали, говорили, что все в пределах нормы. Однако на днях случилась очередная авария, когда кипяток лился прямо с потолка над входом, из-за чего гигантская плита гипсокартона обрушилась прямо на лестничную клетку. Мы беспокоимся за свое здоровье, за жизнь наших детей, которые могли оказаться на месте обрушения», — рассказала женщина журналисту агентства.

В распоряжение URA.RU попал список квартир, составленный УК «Пирс», в которых с января по август зарегистрированы аварии с порывами труб холодного и горячего водоснабжения. Данный список насчитывает 36 квартир. По словам Ларисы, каждый раз, при возникновении порыва, вода попадает в электрические щиты, что также очень беспокоит жильцов дома.

В управляющей компании «Пирс» корреспонденту агентства рассказали, что экспертиза уже назначена и в ближайшее время будет проведена. «По результатам экспертизы будет понятно, что делать дальше. Если проблема в качестве труб, значит, будем обращаться в капремонт [фонд капремонта] и производить их замену. А то, что собственникам кажется, что это очень часто… ну, очень часто по сравнению с чем? Это излишнее беспокойство собственников», — пояснили в офисе компании.

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Жители многоэтажного дома по улице Героев Самотлора, 18 в Нижневартовске (ХМАО) жалуются на участившиеся случаи порывов труб. В результате последней аварии, пластины гипсокартона, которыми обшит потолок, вместе с потоком кипятка обрушились на входе в подъезд. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила жительница дома Лариса (имя изменено). По словам женщины, за последний год жильцы многоэтажки в «ипотечной долине» пережили рекордное количество коммунальных аварий с порывом труб. «В управляющей компании нас [жильцов дома] успокаивали, говорили, что все в пределах нормы. Однако на днях случилась очередная авария, когда кипяток лился прямо с потолка над входом, из-за чего гигантская плита гипсокартона обрушилась прямо на лестничную клетку. Мы беспокоимся за свое здоровье, за жизнь наших детей, которые могли оказаться на месте обрушения», — рассказала женщина журналисту агентства. В распоряжение URA.RU попал список квартир, составленный УК «Пирс», в которых с января по август зарегистрированы аварии с порывами труб холодного и горячего водоснабжения. Данный список насчитывает 36 квартир. По словам Ларисы, каждый раз, при возникновении порыва, вода попадает в электрические щиты, что также очень беспокоит жильцов дома. В управляющей компании «Пирс» корреспонденту агентства рассказали, что экспертиза уже назначена и в ближайшее время будет проведена. «По результатам экспертизы будет понятно, что делать дальше. Если проблема в качестве труб, значит, будем обращаться в капремонт [фонд капремонта] и производить их замену. А то, что собственникам кажется, что это очень часто… ну, очень часто по сравнению с чем? Это излишнее беспокойство собственников», — пояснили в офисе компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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