Госдума одобрила в первом чтении повышение налога на добычу газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, нефть, романовское месторождение
В России с 1 февраля 2024 года будет повышен НДПИ на газ Фото:

Госдума России приняла законопроект в первом чтении, предусматривающий повышение налога на добычу газа. Изменение начнет действовать с 1 августа 2024 года.

«Принят законопроект, который повышает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ в России с 1 августа 2024 года до конца 2026 года», — сообщает ТАСС. Там добавили, что проект был принят в первом чтении. НДПИ на газ будет увеличен в связи с индексацией оптовых цен на газ, заключили в агентстве.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госдума России приняла законопроект в первом чтении, предусматривающий повышение налога на добычу газа. Изменение начнет действовать с 1 августа 2024 года. «Принят законопроект, который повышает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ в России с 1 августа 2024 года до конца 2026 года», — сообщает ТАСС. Там добавили, что проект был принят в первом чтении. НДПИ на газ будет увеличен в связи с индексацией оптовых цен на газ, заключили в агентстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...