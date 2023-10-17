Госдума одобрила в первом чтении повышение налога на добычу газа

17 октября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

В России с 1 февраля 2024 года будет повышен НДПИ на газ Фото: media.gazprom-neft.ru Госдума России приняла законопроект в первом чтении, предусматривающий повышение налога на добычу газа. Изменение начнет действовать с 1 августа 2024 года. «Принят законопроект, который повышает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ в России с 1 августа 2024 года до конца 2026 года», — сообщает ТАСС. Там добавили, что проект был принят в первом чтении. НДПИ на газ будет увеличен в связи с индексацией оптовых цен на газ, заключили в агентстве.

Госдума России приняла законопроект в первом чтении, предусматривающий повышение налога на добычу газа. Изменение начнет действовать с 1 августа 2024 года. «Принят законопроект, который повышает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ в России с 1 августа 2024 года до конца 2026 года», — сообщает ТАСС. Там добавили, что проект был принят в первом чтении. НДПИ на газ будет увеличен в связи с индексацией оптовых цен на газ, заключили в агентстве.