Госдума одобрила в первом чтении повышение налога на добычу газа

В России с 1 февраля 2024 года будет повышен НДПИ на газ
Госдума России приняла законопроект в первом чтении, предусматривающий повышение налога на добычу газа. Изменение начнет действовать с 1 августа 2024 года.
«Принят законопроект, который повышает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ в России с 1 августа 2024 года до конца 2026 года», — сообщает ТАСС. Там добавили, что проект был принят в первом чтении. НДПИ на газ будет увеличен в связи с индексацией оптовых цен на газ, заключили в агентстве.
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