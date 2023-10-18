В лесу под Миассом задушили мужчину

19 октября 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

На место инцидента были вызваны сотрудники спецслужб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В лесу под Миассом (Челябинская область) обнаружили труп местного жителя. Как рассказал URA.RU 19 октября источник в силовых структурах, его задушили. «Тело было найдено в лесном массиве. Обнаруженные на теле травмы говорят о криминальном характере смерти. Предварительно, мужчину задушили», — рассказал источник. По данным URA.RU, на месте было найдено орудие убийства — веревка. Также специалисты смогли снять отпечатки пальцев предполагаемого убийцы. На момент смерти мужчине было 58 лет. Официально он нигде не работал. Имел судимость за неуплату алиментов. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:04 по Уральскому времени: «Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В лесу под Миассом (Челябинская область) обнаружили труп местного жителя. Как рассказал URA.RU 19 октября источник в силовых структурах, его задушили. «Тело было найдено в лесном массиве. Обнаруженные на теле травмы говорят о криминальном характере смерти. Предварительно, мужчину задушили», — рассказал источник. По данным URA.RU, на месте было найдено орудие убийства — веревка. Также специалисты смогли снять отпечатки пальцев предполагаемого убийцы. На момент смерти мужчине было 58 лет. Официально он нигде не работал. Имел судимость за неуплату алиментов. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:04 по Уральскому времени: «Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.