18 октября 2023

В лесу под Миассом задушили мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, медицинская маска, полиция, ограничительная лента, масочный режим
На место инцидента были вызваны сотрудники спецслужб Фото:

В лесу под Миассом (Челябинская область) обнаружили труп местного жителя. Как рассказал URA.RU 19 октября источник в силовых структурах, его задушили.

«Тело было найдено в лесном массиве. Обнаруженные на теле травмы говорят о криминальном характере смерти. Предварительно, мужчину задушили», — рассказал источник.

По данным URA.RU, на месте было найдено орудие убийства — веревка. Также специалисты смогли снять отпечатки пальцев предполагаемого убийцы.

На момент смерти мужчине было 58 лет. Официально он нигде не работал. Имел судимость за неуплату алиментов.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 11:04 по Уральскому времени:

«Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В лесу под Миассом (Челябинская область) обнаружили труп местного жителя. Как рассказал URA.RU 19 октября источник в силовых структурах, его задушили. «Тело было найдено в лесном массиве. Обнаруженные на теле травмы говорят о криминальном характере смерти. Предварительно, мужчину задушили», — рассказал источник. По данным URA.RU, на месте было найдено орудие убийства — веревка. Также специалисты смогли снять отпечатки пальцев предполагаемого убийцы. На момент смерти мужчине было 58 лет. Официально он нигде не работал. Имел судимость за неуплату алиментов. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:04 по Уральскому времени: «Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...