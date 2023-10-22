Авиабаза в Ираке подверглась ракетному обстрелу

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Какая сторона конфликта на Ближнем Востоке нанесла удар по авиабазе не уточняется Фото:
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Иракская авиабаза полопала под ракетный обстрел. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Ракетный обстрел направлен на иракскую авиабазу Айн-Аль-Асад. По меньшей мере один взрыв слышен внутри базы», — говорится в материале.

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Иракская авиабаза полопала под ракетный обстрел. Об этом сообщает агентство Reuters. «Ракетный обстрел направлен на иракскую авиабазу Айн-Аль-Асад. По меньшей мере один взрыв слышен внутри базы», — говорится в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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