Авиабаза в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Какая сторона конфликта на Ближнем Востоке нанесла удар по авиабазе не уточняется
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Иракская авиабаза полопала под ракетный обстрел. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Ракетный обстрел направлен на иракскую авиабазу Айн-Аль-Асад. По меньшей мере один взрыв слышен внутри базы», —
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