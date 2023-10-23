В Челябинске выключат светофор на Троицком тракте

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Росавтодор на участке трассы М-5 включил спецосвещение и дополнительную подсветку на трех светофорах. Упрдор Южный Урал. Челябинск, светофор, автотрасса, трасса, м5, автотранспорт, путь, ночь, дорога, м-5, челябинск-екатеринбург, автодорога, екатеринбург-челябинск
Светофор не будет работать с 9 до 12 часов 24 октября Фото:

В Челябинске 24 октября на три часа отключат светофор на Троицком тракте. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

С 9:00 до 12:00 часов 24 октября будет отключен светофор на Троицком тракте в районе остановки «Поселок Смолино», — сообщили в пресс-службе мэрии. Причину отключения в мэрии не уточнили.

Троицкий тракт является началом маршрута, соединяющего Челябинск с Казахстаном. Это одна из наиболее оживленных магистралей города.

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В Челябинске 24 октября на три часа отключат светофор на Троицком тракте. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра. С 9:00 до 12:00 часов 24 октября будет отключен светофор на Троицком тракте в районе остановки «Поселок Смолино», — сообщили в пресс-службе мэрии. Причину отключения в мэрии не уточнили. Троицкий тракт является началом маршрута, соединяющего Челябинск с Казахстаном. Это одна из наиболее оживленных магистралей города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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