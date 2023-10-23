В Челябинске выключат светофор на Троицком тракте

Светофор не будет работать с 9 до 12 часов 24 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 24 октября на три часа отключат светофор на Троицком тракте. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

С 9:00 до 12:00 часов 24 октября будет отключен светофор на Троицком тракте в районе остановки «Поселок Смолино», — сообщили в пресс-службе мэрии. Причину отключения в мэрии не уточнили.

Троицкий тракт является началом маршрута, соединяющего Челябинск с Казахстаном. Это одна из наиболее оживленных магистралей города.