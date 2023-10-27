Автомобиль сожгли рано утром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У бизнесмена Станислава Шуляка в Златоусте (Челябинская область) ночью сожгли новый автомобиль Geely Monjaro. Как Шуляк сообщил URA.RU, сам он подозревает, что к акции причастны конкуренты.

«Поджог был совершен возле многоквартирного дома на улице Шевченко в пять часов утра 23 октября. Утром мне позвонил по домофону сосед, сказав, что полыхает мой автомобиль. Я заявил в полицию, назвав подозреваемых. Предполагаю, что к поджогу причастна конкурирующая фирма», — заявил URA.RU Шуляк.

Собеседник URA.RU пояснил, что вел переговоры с конкурентами о субаренде земли в районе шестого жилого участка Златоуста. Актив арендован у Росимущества. Там же участок арендуют конкуренты. В случае, если бы Шуляк установил забор на используемом имуществе, проезд конкурентов к своей земле был бы затруднен. Ответ о субаренде после озвученных условий сотрудничества Шуляк должен был получить 20 октября, но не дождался.

В пресс-службе златоустовской полиции информацию о заявлении подтвердили. «На место незамедлительно выехала следственно оперативная группа. С целью поиска очевидцев опросили соседей. С места были изъяты улики, изучены возможные пути отхода злоумышленника. Просим всех, кто знает какую-либо информацию, сообщить по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется», — сообщили в полиции.

Сумма ущерба составила, 4,5 млн рублей. Автомобиль директор компании «Альянс» Шуляк приобрел в июне. Уголовное дело возбуждено по статье 167 Уголовного кодекса РФ об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенного из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.

О происшествии владельцу авто сообщил сосед Фото: личный архив Станислава Шуляк

Величину ущерба оценили в 4,5 млн рублей Фото: личный архив Станислава Шуляк

Автомобиль после поджога восстановлению не подлежит Фото: личный архив Станислава Шуляк