Илон Маск собирается трансформировать соцсеть Х в сайт знакомств

28 октября 2023 в 02:29 Размер текста - 17 +

Илон Маск планирует сделать из бывшей соцсети Twitter сайт знакомств Фото: Анна Майорова © URA.RU Американский бизнесмен Илон Маск планирует сделать из соцсети Х (ранее Twitter) сайт знакомств и цифровой банк. Об этом сообщает портал Business Insider. «В формате видеоконференции прошло собрание с участием гендиректора компании Линды Яккарино и Илона Маска. В ходе собрания Маск заявил, что в 2024 году соцсеть X станет полноценным сайтом знакомств и цифровым банком», — пишет Business Insider . Ранее Илон Маск сообщил, что в соцсети X появится функция видео и аудиозвонков. Ранняя версия этой функции уже есть на операционной системе iOS. Также миллиардер задумался о блокировке социальной сети для европейских пользователей после закона о цифровых услугах, принятом в Европе. Маск сменил логотип Twitter, и изображение синей птицы заменили символом «X», сообщал телеканал «Царьград».

Американский бизнесмен Илон Маск планирует сделать из соцсети Х (ранее Twitter) сайт знакомств и цифровой банк. Об этом сообщает портал Business Insider. «В формате видеоконференции прошло собрание с участием гендиректора компании Линды Яккарино и Илона Маска. В ходе собрания Маск заявил, что в 2024 году соцсеть X станет полноценным сайтом знакомств и цифровым банком», — пишет Business Insider. Ранее Илон Маск сообщил, что в соцсети X появится функция видео и аудиозвонков. Ранняя версия этой функции уже есть на операционной системе iOS. Также миллиардер задумался о блокировке социальной сети для европейских пользователей после закона о цифровых услугах, принятом в Европе. Маск сменил логотип Twitter, и изображение синей птицы заменили символом «X», сообщал телеканал «Царьград».