27 октября 2023

Илон Маск собирается трансформировать соцсеть Х в сайт знакомств

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Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, интернет, логотип, твиттер, twitter, социальная сеть
Илон Маск планирует сделать из бывшей соцсети Twitter сайт знакомств Фото:

Американский бизнесмен Илон Маск планирует сделать из соцсети Х (ранее Twitter) сайт знакомств и цифровой банк. Об этом сообщает портал Business Insider.

«В формате видеоконференции прошло собрание с участием гендиректора компании Линды Яккарино и Илона Маска. В ходе собрания Маск заявил, что в 2024 году соцсеть X станет полноценным сайтом знакомств и цифровым банком», — пишет Business Insider.

Ранее Илон Маск сообщил, что в соцсети X появится функция видео и аудиозвонков. Ранняя версия этой функции уже есть на операционной системе iOS. Также миллиардер задумался о блокировке социальной сети для европейских пользователей после закона о цифровых услугах, принятом в Европе. Маск сменил логотип Twitter, и изображение синей птицы заменили символом «X», сообщал телеканал «Царьград».

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Американский бизнесмен Илон Маск планирует сделать из соцсети Х (ранее Twitter) сайт знакомств и цифровой банк. Об этом сообщает портал Business Insider. «В формате видеоконференции прошло собрание с участием гендиректора компании Линды Яккарино и Илона Маска. В ходе собрания Маск заявил, что в 2024 году соцсеть X станет полноценным сайтом знакомств и цифровым банком», — пишет Business Insider. Ранее Илон Маск сообщил, что в соцсети X появится функция видео и аудиозвонков. Ранняя версия этой функции уже есть на операционной системе iOS. Также миллиардер задумался о блокировке социальной сети для европейских пользователей после закона о цифровых услугах, принятом в Европе. Маск сменил логотип Twitter, и изображение синей птицы заменили символом «X», сообщал телеканал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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