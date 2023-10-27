Илон Маск собирается трансформировать соцсеть Х в сайт знакомств

Американский бизнесмен Илон Маск планирует сделать из соцсети Х (ранее Twitter) сайт знакомств и цифровой банк. Об этом сообщает портал Business Insider.
«В формате видеоконференции прошло собрание с участием гендиректора компании Линды Яккарино и Илона Маска. В ходе собрания Маск заявил, что в 2024 году соцсеть X станет полноценным сайтом знакомств и цифровым банком», — пишет
Ранее Илон Маск сообщил, что в соцсети X появится функция видео и аудиозвонков. Ранняя версия этой функции уже есть на операционной системе iOS. Также миллиардер задумался о блокировке социальной сети для европейских пользователей после закона о цифровых услугах, принятом в Европе. Маск сменил логотип Twitter, и изображение синей птицы заменили символом «X», сообщал телеканал «Царьград».
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