Маск думает о блокировке соцсети X в Европе

19 октября 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

Решение Маска связано с новым законом о цифровых услугах в Европе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Закон о цифровых услугах, принятый в Европе, заставил американского бизнесмена Илона Маска задуматься о блокировке принадлежащей ему соцсети Х (бывший Twitter) для европейских пользователей. Информация об этом появилась в распоряжении портала Business Insider. «Маск все более недоволен необходимостью соблюдать вступивший в силу в августе закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA). Сейчас миллиардер изучает способы сделать приложение недоступным в регионе (в Европе — прим. URA.RU)», — передает информацию источника Business Insider. Собеседник портала заявил, что Маск неоднократно обращался к еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону с просьбой прояснить, какие меры должны быть предприняты соцсетью Х, чтобы соответствовать требованиям DSA. Терпение бизнесмена на исходе, поэтому он готов к кардинальным решениям. Ранее еврокомиссар Тьерри Бретон обвинил Илона Маска в дезинформации и распространении незаконного контента по вопросу конфликта в Израиле, передает «Царьград». Еврокомиссии не понравились публикации в соцсети Х (бывший Twitter), принадлежащей американскому бизнесмену. В свою очередь Маск попросил предоставить примеры нарушений.

Закон о цифровых услугах, принятый в Европе, заставил американского бизнесмена Илона Маска задуматься о блокировке принадлежащей ему соцсети Х (бывший Twitter) для европейских пользователей. Информация об этом появилась в распоряжении портала Business Insider. «Маск все более недоволен необходимостью соблюдать вступивший в силу в августе закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA). Сейчас миллиардер изучает способы сделать приложение недоступным в регионе (в Европе — прим. URA.RU)», — передает информацию источника Business Insider. Собеседник портала заявил, что Маск неоднократно обращался к еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону с просьбой прояснить, какие меры должны быть предприняты соцсетью Х, чтобы соответствовать требованиям DSA. Терпение бизнесмена на исходе, поэтому он готов к кардинальным решениям. Ранее еврокомиссар Тьерри Бретон обвинил Илона Маска в дезинформации и распространении незаконного контента по вопросу конфликта в Израиле, передает «Царьград». Еврокомиссии не понравились публикации в соцсети Х (бывший Twitter), принадлежащей американскому бизнесмену. В свою очередь Маск попросил предоставить примеры нарушений.