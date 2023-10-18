Маск думает о блокировке соцсети X в Европе

Закон о цифровых услугах, принятый в Европе, заставил американского бизнесмена Илона Маска задуматься о блокировке принадлежащей ему соцсети Х (бывший Twitter) для европейских пользователей. Информация об этом появилась в распоряжении портала Business Insider.
«Маск все более недоволен необходимостью соблюдать вступивший в силу в августе закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA). Сейчас миллиардер изучает способы сделать приложение недоступным в регионе (в Европе — прим. URA.RU)», — передает информацию источника Business Insider.
Собеседник портала заявил, что Маск неоднократно обращался к еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону с просьбой прояснить, какие меры должны быть предприняты соцсетью Х, чтобы соответствовать требованиям DSA. Терпение бизнесмена на исходе, поэтому он готов к кардинальным решениям.
Ранее еврокомиссар Тьерри Бретон обвинил Илона Маска в дезинформации и распространении незаконного контента по вопросу конфликта в Израиле, передает «Царьград». Еврокомиссии не понравились публикации в соцсети Х (бывший Twitter), принадлежащей американскому бизнесмену. В свою очередь Маск попросил предоставить примеры нарушений.
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