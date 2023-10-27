27 октября 2023

Челябинский депутат Госдумы предложил жителям стирать и мыть посуду по вечерам

Депутат Павлов поделился законными способами экономии на коммунальных услугах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Павлов, сенатор. Челябинск, павлов владимир, портрет
Советы от Владимира Павлова помогут сэкономить на плате за услуги ЖКХ Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов поделился, как можно законно сэкономить на оплате коммунальных услуг. По его мнению, стирка и мытье полов в вечернее время обойдутся жителям региона дешевле.

«Счетчики позволяют оплачивать электричество и воду по фактическому потреблению, а не по нормативу, плата по которому выше. При этом многотарифный счетчик поможет сэкономить еще и на запуске стиральной или посудомоечной машинок в вечернее время суток», — написал Павлов в своем telegram-канале.

Депутат также предложил способ, как экономить электроэнергию. Для этого надо заменить обычные дампы на светодиодные. Также он порекомендовал исключить пассивное потребление электроэнергии — уходя из дома, не стоит забывать выключать электроприборы из сети.

«Можно также подать заявление на выплату субсидий, если ваши траты на коммунальные услуги выше регионального норматива. В таком случае компенсация по квитанциям может составить до 100%», — отметил Павлов.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов поделился, как можно законно сэкономить на оплате коммунальных услуг. По его мнению, стирка и мытье полов в вечернее время обойдутся жителям региона дешевле. «Счетчики позволяют оплачивать электричество и воду по фактическому потреблению, а не по нормативу, плата по которому выше. При этом многотарифный счетчик поможет сэкономить еще и на запуске стиральной или посудомоечной машинок в вечернее время суток», — написал Павлов в своем telegram-канале. Депутат также предложил способ, как экономить электроэнергию. Для этого надо заменить обычные дампы на светодиодные. Также он порекомендовал исключить пассивное потребление электроэнергии — уходя из дома, не стоит забывать выключать электроприборы из сети. «Можно также подать заявление на выплату субсидий, если ваши траты на коммунальные услуги выше регионального норматива. В таком случае компенсация по квитанциям может составить до 100%», — отметил Павлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...