Челябинский депутат Госдумы предложил жителям стирать и мыть посуду по вечерам

Депутат Павлов поделился законными способами экономии на коммунальных услугах

28 октября 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Советы от Владимира Павлова помогут сэкономить на плате за услуги ЖКХ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов поделился, как можно законно сэкономить на оплате коммунальных услуг. По его мнению, стирка и мытье полов в вечернее время обойдутся жителям региона дешевле. «Счетчики позволяют оплачивать электричество и воду по фактическому потреблению, а не по нормативу, плата по которому выше. При этом многотарифный счетчик поможет сэкономить еще и на запуске стиральной или посудомоечной машинок в вечернее время суток», — написал Павлов в своем telegram-канале. Депутат также предложил способ, как экономить электроэнергию. Для этого надо заменить обычные дампы на светодиодные. Также он порекомендовал исключить пассивное потребление электроэнергии — уходя из дома, не стоит забывать выключать электроприборы из сети. «Можно также подать заявление на выплату субсидий, если ваши траты на коммунальные услуги выше регионального норматива. В таком случае компенсация по квитанциям может составить до 100%», — отметил Павлов.

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов поделился, как можно законно сэкономить на оплате коммунальных услуг. По его мнению, стирка и мытье полов в вечернее время обойдутся жителям региона дешевле. «Счетчики позволяют оплачивать электричество и воду по фактическому потреблению, а не по нормативу, плата по которому выше. При этом многотарифный счетчик поможет сэкономить еще и на запуске стиральной или посудомоечной машинок в вечернее время суток», — написал Павлов в своем telegram-канале. Депутат также предложил способ, как экономить электроэнергию. Для этого надо заменить обычные дампы на светодиодные. Также он порекомендовал исключить пассивное потребление электроэнергии — уходя из дома, не стоит забывать выключать электроприборы из сети. «Можно также подать заявление на выплату субсидий, если ваши траты на коммунальные услуги выше регионального норматива. В таком случае компенсация по квитанциям может составить до 100%», — отметил Павлов.