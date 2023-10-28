28 октября 2023
27 октября 2023

Проект жителя ХМАО вышел в финал конкурса, где награды вручит Путин

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин вручит награду финалисту с 4 по 8 декаьря Фото:

Гуманитарный проект жителя Нефтеюганска (ХМАО) Аваза Балаева вышел в финал международной премии «МЫВМЕСТЕ-2023». Голосование за победителя продлится до 6 ноября, а с 4 по 8 декабря награду финалисту вручит президент России Владимир Путин. Об этом в соцсети сообщила глава округа Наталья Комарова.

«Проект нашего земляка из Нефтеюганска Аваза Балаева „Тепло для солдата Z“ вышел в финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ-2023! Ваш голос за проект разместите, пожалуйста, до 6 ноября 2023 года. Награды победителям Владимир Владимирович Путин вручит лично 4—8 декабря», — сообщила Комарова в своем telegram-канале.

Проект югорчанина стал единственным, вышедшим в финал народного голосования. Победитель получит денежную премию в размере три миллиона рублей, статус «Партнер национальных проектов» и новые возможности для своего проекта.

Ранее выпускница Югорского госуниверситета Алена Харланова стала финалисткой Всероссийского конкурса «Мисс Россия». Девушке предстоит побороться за титул «Мисс Россия» с 50 конкурсантками. Победительница получит заветную корону на торжественной церемонии осенью.

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Гуманитарный проект жителя Нефтеюганска (ХМАО) Аваза Балаева вышел в финал международной премии «МЫВМЕСТЕ-2023». Голосование за победителя продлится до 6 ноября, а с 4 по 8 декабря награду финалисту вручит президент России Владимир Путин. Об этом в соцсети сообщила глава округа Наталья Комарова. «Проект нашего земляка из Нефтеюганска Аваза Балаева „Тепло для солдата Z“ вышел в финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ-2023! Ваш голос за проект разместите, пожалуйста, до 6 ноября 2023 года. Награды победителям Владимир Владимирович Путин вручит лично 4—8 декабря», — сообщила Комарова в своем telegram-канале. Проект югорчанина стал единственным, вышедшим в финал народного голосования. Победитель получит денежную премию в размере три миллиона рублей, статус «Партнер национальных проектов» и новые возможности для своего проекта. Ранее выпускница Югорского госуниверситета Алена Харланова стала финалисткой Всероссийского конкурса «Мисс Россия». Девушке предстоит побороться за титул «Мисс Россия» с 50 конкурсантками. Победительница получит заветную корону на торжественной церемонии осенью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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