Проект жителя ХМАО вышел в финал конкурса, где награды вручит Путин

Гуманитарный проект жителя Нефтеюганска (ХМАО) Аваза Балаева вышел в финал международной премии «МЫВМЕСТЕ-2023». Голосование за победителя продлится до 6 ноября, а с 4 по 8 декабря награду финалисту вручит президент России Владимир Путин. Об этом в соцсети сообщила глава округа Наталья Комарова.
«Проект нашего земляка из Нефтеюганска Аваза Балаева „Тепло для солдата Z“ вышел в финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ-2023! Ваш голос за проект разместите, пожалуйста, до 6 ноября 2023 года. Награды победителям Владимир Владимирович Путин вручит лично 4—8 декабря», — сообщила Комарова в своем telegram-канале.
Проект югорчанина стал единственным, вышедшим в финал народного голосования. Победитель получит денежную премию в размере три миллиона рублей, статус «Партнер национальных проектов» и новые возможности для своего проекта.
Ранее выпускница Югорского госуниверситета Алена Харланова стала финалисткой Всероссийского конкурса «Мисс Россия». Девушке предстоит побороться за титул «Мисс Россия» с 50 конкурсантками. Победительница получит заветную корону на торжественной церемонии осенью.
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