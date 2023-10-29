29 октября 2023
28 октября 2023

Толпа подростков из Нижневартовска провоцировала продавца на драку

© Служба новостей «URA.RU»
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Толпа подростков из Нижневартовска оскорбляла сотрудника Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 28 октября толпа подростков пришла в торговую точку на Омской, 24 и начала мешать работать сотрудникам. После чего ребята переключились на мужчину продавца и стали провоцировать его на драку. Об этом рассказала жена работника.

«Эти люди, вошедшие толпой, лезли бесцеремонно к продавцам — девушке и парню (моему мужу). Толпа сразу выбрала его объектом своего внимания. Он сказал им уйти из магазина вежливо, но они не понимали. Подростки вышли и стали собираться в огромную толпу из 16-18 человек. Они ждали, когда у мужа закончится рабочий день, чтобы с ним разобраться. Он смог уйти от них, однако пока он уезжал от туда на машине, толпа стала кидаться прямо на капот автомобиля. Провоцировали, чтобы их сбили», — поделилась историей жена продавца в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

По ее словам, подростки 29 октября снова пришли к мужу на работу, но уже втроем. Они опять начали звать продавца на улицу, чтобы во всем разобраться. Их пытались вывести и успокоить, но они отказывались, только провоцировали, хамили и оскорбляли. Женщина дополнила, что вызвала полицию и написала на них заявление.

Агентство направило запрос в УМВД региона. Ответ на него ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) 28 октября толпа подростков пришла в торговую точку на Омской, 24 и начала мешать работать сотрудникам. После чего ребята переключились на мужчину продавца и стали провоцировать его на драку. Об этом рассказала жена работника. «Эти люди, вошедшие толпой, лезли бесцеремонно к продавцам — девушке и парню (моему мужу). Толпа сразу выбрала его объектом своего внимания. Он сказал им уйти из магазина вежливо, но они не понимали. Подростки вышли и стали собираться в огромную толпу из 16-18 человек. Они ждали, когда у мужа закончится рабочий день, чтобы с ним разобраться. Он смог уйти от них, однако пока он уезжал от туда на машине, толпа стала кидаться прямо на капот автомобиля. Провоцировали, чтобы их сбили», — поделилась историей жена продавца в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». По ее словам, подростки 29 октября снова пришли к мужу на работу, но уже втроем. Они опять начали звать продавца на улицу, чтобы во всем разобраться. Их пытались вывести и успокоить, но они отказывались, только провоцировали, хамили и оскорбляли. Женщина дополнила, что вызвала полицию и написала на них заявление. Агентство направило запрос в УМВД региона. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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