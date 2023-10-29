29 октября 2023

На железнодорожной станции под Челябинском женщина зарезала своего отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина нанесла отцу удары по жизненно важным органам Фото:

На железнодорожной станции в Чурилово (Челябинск) женщина напала с ножом на собственного отца. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах 30 октября, в настоящее время она задержана.

«Труп на станции обнаружили в минувшие выходные. На теле имелось множество ножевых ранений, в том числе были задеты жизненно важные органы. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, правоохранители оперативно вышли на предполагаемого убийцу. Им оказалась дочь мужчины. Он была водворена в изолятор временного содержания. На допросе она пояснила, что напала на родителя в ходе ссоры.

О женщине известно, что ей 31 год. Ранее она привлекалась у уголовной ответственности за мошенничество. Она пошла по стопам отца. Тот так же ранее имел проблемы с законом, был судим за убийство.

URA.RU связалось с пресс-службой центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. На момент публикации ответа не последовало.

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На железнодорожной станции в Чурилово (Челябинск) женщина напала с ножом на собственного отца. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах 30 октября, в настоящее время она задержана. «Труп на станции обнаружили в минувшие выходные. На теле имелось множество ножевых ранений, в том числе были задеты жизненно важные органы. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, правоохранители оперативно вышли на предполагаемого убийцу. Им оказалась дочь мужчины. Он была водворена в изолятор временного содержания. На допросе она пояснила, что напала на родителя в ходе ссоры. О женщине известно, что ей 31 год. Ранее она привлекалась у уголовной ответственности за мошенничество. Она пошла по стопам отца. Тот так же ранее имел проблемы с законом, был судим за убийство. URA.RU связалось с пресс-службой центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. На момент публикации ответа не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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