Власти Дагестана заявили, что не запрещали проводить митинг в поддержку Газы

Минюст Дагестана не запрещал проводить митинги в поддержку сектора Газа
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Министерство юстиции Дагестана не запрещало гражданам республики проводить митинг в поддержку Палестина и жителей сектора Газа. Об этом сообщили в самом ведомстве.
«В адрес министерства не поступало ни одной заявки на разрешение проведения митингов в поддержку жителей Палестины», — говорится в сообщении минюста Республики Дагестан. Там уточнили, что в случае, если заявка на проведение митинга поступит в ведомство, она будет рассмотрена в установленном порядке.
Ранее в telegram-каналах начали писать, что ведомство отказало гражданам Дагестана в проведении митингов. При этом в ведомство никаких запросов не поступало.
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