Власти Дагестана заявили, что не запрещали проводить митинг в поддержку Газы

30 октября 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Минюст Дагестана не запрещал проводить митинги в поддержку сектора Газа Фото: Мобильный репортер / АГН Москва новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Министерство юстиции Дагестана не запрещало гражданам республики проводить митинг в поддержку Палестина и жителей сектора Газа. Об этом сообщили в самом ведомстве. «В адрес министерства не поступало ни одной заявки на разрешение проведения митингов в поддержку жителей Палестины», — говорится в сообщении минюста Республики Дагестан. Там уточнили, что в случае, если заявка на проведение митинга поступит в ведомство, она будет рассмотрена в установленном порядке. Ранее в telegram-каналах начали писать, что ведомство отказало гражданам Дагестана в проведении митингов. При этом в ведомство никаких запросов не поступало.

Министерство юстиции Дагестана не запрещало гражданам республики проводить митинг в поддержку Палестина и жителей сектора Газа. Об этом сообщили в самом ведомстве. «В адрес министерства не поступало ни одной заявки на разрешение проведения митингов в поддержку жителей Палестины», — говорится в сообщении минюста Республики Дагестан. Там уточнили, что в случае, если заявка на проведение митинга поступит в ведомство, она будет рассмотрена в установленном порядке. Ранее в telegram-каналах начали писать, что ведомство отказало гражданам Дагестана в проведении митингов. При этом в ведомство никаких запросов не поступало.