Власти Дагестана заявили, что не запрещали проводить митинг в поддержку Газы

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Минюст Дагестана не запрещал проводить митинги в поддержку сектора Газа Фото:
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Министерство юстиции Дагестана не запрещало гражданам республики проводить митинг в поддержку Палестина и жителей сектора Газа. Об этом сообщили в самом ведомстве.

«В адрес министерства не поступало ни одной заявки на разрешение проведения митингов в поддержку жителей Палестины», — говорится в сообщении минюста Республики Дагестан. Там уточнили, что в случае, если заявка на проведение митинга поступит в ведомство, она будет рассмотрена в установленном порядке.

Ранее в telegram-каналах начали писать, что ведомство отказало гражданам Дагестана в проведении митингов. При этом в ведомство никаких запросов не поступало.

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Министерство юстиции Дагестана не запрещало гражданам республики проводить митинг в поддержку Палестина и жителей сектора Газа. Об этом сообщили в самом ведомстве. «В адрес министерства не поступало ни одной заявки на разрешение проведения митингов в поддержку жителей Палестины», — говорится в сообщении минюста Республики Дагестан. Там уточнили, что в случае, если заявка на проведение митинга поступит в ведомство, она будет рассмотрена в установленном порядке. Ранее в telegram-каналах начали писать, что ведомство отказало гражданам Дагестана в проведении митингов. При этом в ведомство никаких запросов не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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