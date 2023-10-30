30 октября 2023

Перевозчик оправдался за скандал с пассажирами, которых высадили на трассе ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мосгортранс. Курган, зима, пассажир, автобус, теплая одежда, ожидание автобуса
Пассажиров пересадили на попутки из-за поломки автобуса Фото:

Компания-перевозчик, которая попала в скандал с пассажирами на трассе в ХМАО, рассказала URA.RU, что доставила клиентов в пункты назначения. Водителю автобуса, который ехал из Ханты-Мансийска в Югорск, пришлось пересадить людей на попутный транспорт из-за поломки собственного. До этого пассажиры рейса пожаловались, что их высадили на дороге, отправив ловить попутки.

«[Водитель] останавливал попутные автомобили, предварительно сообщив мне, механику. Тут же выехали два автомобиля на место поломки — отремонтировать либо забрать людей. Первыми были отправлены четыре человека, в первую очередь дети, попутным автомобилем. Буквально, через 20 минут остановили автобус следующий в Нижний Тагил, оставшихся людей посадили в автобус», — рассказала журналисту агентства помощник индивидуального предпринимателя Дмитрия Стахеева (занимается перевозками) Ирина.

По словам представителя перевозчика, возле Советского они пересадили пассажиров с попуток на собственный автобус. «Пересадили людей, оплатили услуги попутного автомобиля и людей доставили в конечные остановки», — добавила женщина.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО устроила проверку этого инцидента с автобусом. Ситуацией также заинтересовался Следственный комитет.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания-перевозчик, которая попала в скандал с пассажирами на трассе в ХМАО, рассказала URA.RU, что доставила клиентов в пункты назначения. Водителю автобуса, который ехал из Ханты-Мансийска в Югорск, пришлось пересадить людей на попутный транспорт из-за поломки собственного. До этого пассажиры рейса пожаловались, что их высадили на дороге, отправив ловить попутки. «[Водитель] останавливал попутные автомобили, предварительно сообщив мне, механику. Тут же выехали два автомобиля на место поломки — отремонтировать либо забрать людей. Первыми были отправлены четыре человека, в первую очередь дети, попутным автомобилем. Буквально, через 20 минут остановили автобус следующий в Нижний Тагил, оставшихся людей посадили в автобус», — рассказала журналисту агентства помощник индивидуального предпринимателя Дмитрия Стахеева (занимается перевозками) Ирина. По словам представителя перевозчика, возле Советского они пересадили пассажиров с попуток на собственный автобус. «Пересадили людей, оплатили услуги попутного автомобиля и людей доставили в конечные остановки», — добавила женщина. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО устроила проверку этого инцидента с автобусом. Ситуацией также заинтересовался Следственный комитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...