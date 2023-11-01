В Екатеринбурге музыкант сыграл на Вайнера на органе в снегопад. Видео

01 ноября 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Музыкальный вечер устроил органист Свердловской филармонии Тарас Багинец Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на главной пешеходной улице — Вайнера — устроили вечер органной музыки. Несмотря на снегопад, под медиаэкраном собралось большое количество людей. «Прямо сейчас на улице Вайнера под медиаэкраном царит волшебная атмосфера», — сообщает telegram-канал «Медиаэкран на Вайнера». Концерт решили устроить в честь дня рождения органа Свердловской филармонии, которому исполняется 50 лет. Сыграл на музыкальном инструменте Тарас Багинец, которому не в первый раз приходится выступать в необычных местах — концерт устраивали даже в метро. Ранее сообщалось, что на Вайнера проведут вечер филармонической музыки. Также компания «Сима-ленд» организовывала праздник в честь дня рождения екатеринбургского исполнителя Niletto, устраивала акцию в память о певце Юрии Шатунове, а возле медиаэкрана однажды заметили певца Григория Лепса.

В Екатеринбурге на главной пешеходной улице — Вайнера — устроили вечер органной музыки. Несмотря на снегопад, под медиаэкраном собралось большое количество людей. «Прямо сейчас на улице Вайнера под медиаэкраном царит волшебная атмосфера», — сообщает telegram-канал «Медиаэкран на Вайнера». Концерт решили устроить в честь дня рождения органа Свердловской филармонии, которому исполняется 50 лет. Сыграл на музыкальном инструменте Тарас Багинец, которому не в первый раз приходится выступать в необычных местах — концерт устраивали даже в метро. Ранее сообщалось, что на Вайнера проведут вечер филармонической музыки. Также компания «Сима-ленд» организовывала праздник в честь дня рождения екатеринбургского исполнителя Niletto, устраивала акцию в память о певце Юрии Шатунове, а возле медиаэкрана однажды заметили певца Григория Лепса.