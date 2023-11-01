В Екатеринбурге музыкант сыграл на Вайнера на органе в снегопад. Видео

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Подписание соглашений в Свердловской филармонии о реализации проекта «Органный концертный зал» . Екатеринбург, орган
Музыкальный вечер устроил органист Свердловской филармонии Тарас Багинец Фото:

В Екатеринбурге на главной пешеходной улице — Вайнера — устроили вечер органной музыки. Несмотря на снегопад, под медиаэкраном собралось большое количество людей.

«Прямо сейчас на улице Вайнера под медиаэкраном царит волшебная атмосфера», — сообщает telegram-канал «Медиаэкран на Вайнера». Концерт решили устроить в честь дня рождения органа Свердловской филармонии, которому исполняется 50 лет. Сыграл на музыкальном инструменте Тарас Багинец, которому не в первый раз приходится выступать в необычных местах — концерт устраивали даже в метро.

Ранее сообщалось, что на Вайнера проведут вечер филармонической музыки. Также компания «Сима-ленд» организовывала праздник в честь дня рождения екатеринбургского исполнителя Niletto, устраивала акцию в память о певце Юрии Шатунове, а возле медиаэкрана однажды заметили певца Григория Лепса.

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В Екатеринбурге на главной пешеходной улице — Вайнера — устроили вечер органной музыки. Несмотря на снегопад, под медиаэкраном собралось большое количество людей. «Прямо сейчас на улице Вайнера под медиаэкраном царит волшебная атмосфера», — сообщает telegram-канал «Медиаэкран на Вайнера». Концерт решили устроить в честь дня рождения органа Свердловской филармонии, которому исполняется 50 лет. Сыграл на музыкальном инструменте Тарас Багинец, которому не в первый раз приходится выступать в необычных местах — концерт устраивали даже в метро. Ранее сообщалось, что на Вайнера проведут вечер филармонической музыки. Также компания «Сима-ленд» организовывала праздник в честь дня рождения екатеринбургского исполнителя Niletto, устраивала акцию в память о певце Юрии Шатунове, а возле медиаэкрана однажды заметили певца Григория Лепса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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