01 ноября 2023

Суд решил судьбу пермяка, распространявшего детскую порнографию

Пермяк получил 4 года колонии за распространение детской порнографии
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину приговорили к четырем годам колонии общего режима Фото:

В городе Добрянка Пермского края за распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних осужден 38-летний горожанин. Мужчина признан виновным в совершении 11 преступлений, сообщает СУ СК по Прикаью в своем telegram-канале.

«Следствием и судом установлено, что в 2021 и 2022 годах виновный неоднократно распространял в социальной сети ранее приобретенные видеоматериалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе не достигших четырнадцатилетнего возраста», — поясняет ведомство. Мужчину осудили по статье о распространении в сети Интернет порнографических материалов с изображением лиц, не достигших 14-летнего возраста (пп. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ).

Виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он обязан штраф в размере 30 тысяч рублей.

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В городе Добрянка Пермского края за распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних осужден 38-летний горожанин. Мужчина признан виновным в совершении 11 преступлений, сообщает СУ СК по Прикаью в своем telegram-канале. «Следствием и судом установлено, что в 2021 и 2022 годах виновный неоднократно распространял в социальной сети ранее приобретенные видеоматериалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе не достигших четырнадцатилетнего возраста», — поясняет ведомство. Мужчину осудили по статье о распространении в сети Интернет порнографических материалов с изображением лиц, не достигших 14-летнего возраста (пп. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ). Виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он обязан штраф в размере 30 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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