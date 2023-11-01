Суд решил судьбу пермяка, распространявшего детскую порнографию

В городе Добрянка Пермского края за распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних осужден 38-летний горожанин. Мужчина признан виновным в совершении 11 преступлений, сообщает СУ СК по Прикаью в своем telegram-канале.
«Следствием и судом установлено, что в 2021 и 2022 годах виновный неоднократно распространял в социальной сети ранее приобретенные видеоматериалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе не достигших четырнадцатилетнего возраста», — поясняет ведомство. Мужчину осудили по статье о распространении в сети Интернет порнографических материалов с изображением лиц, не достигших 14-летнего возраста (пп. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ).
Виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он обязан штраф в размере 30 тысяч рублей.
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