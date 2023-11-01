В ХМАО написали заявление на учителя, который непристойно издевался над женщиной. Видео

02 ноября 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Мужчина отказался отдавать долг и начал издеваться над кредитором Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске на учителя физкультуры школы №23 Владислава Петрова написали заявление, так как он отказался отдавать долг и начал издеваться над кредитором. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Мужчина задолжал 40 тысяч одной из жительниц. Но деньги возвращать отказался. Взамен он сделал ей непристойное предложения. Он хотел за 40 тысяч рублей постучать по лбу кредитору половым органом. Женщина записала весь диалог на видео, а позже написала заявление в полицию на педагога», — сообщил собеседник. В управлении МВД по ХМАО подтвердили информацию о написанном заявлении. «По факту случившегося проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

В Нижневартовске на учителя физкультуры школы №23 Владислава Петрова написали заявление, так как он отказался отдавать долг и начал издеваться над кредитором. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Мужчина задолжал 40 тысяч одной из жительниц. Но деньги возвращать отказался. Взамен он сделал ей непристойное предложения. Он хотел за 40 тысяч рублей постучать по лбу кредитору половым органом. Женщина записала весь диалог на видео, а позже написала заявление в полицию на педагога», — сообщил собеседник. В управлении МВД по ХМАО подтвердили информацию о написанном заявлении. «По факту случившегося проводится проверка», — сообщили в ведомстве.