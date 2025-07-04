04 июля 2025

На трассе в ХМАО внедорожник перевернулся с дороги на крышу, есть погибшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель внедорожника не справился с управлением
Водитель внедорожника не справился с управлением Фото:

В ХМАО на автодороге Лянтор — Нижнесортымский вечером 5 июля внедорожник слетел с дороги и перевернулся на крышу. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в ДТП погиб водитель авто.

Водитель внедорожника погиб в ДТП
Водитель внедорожника погиб в ДТП
Фото:

«Сегодня около 18:00, на 31-м километре автодороги Лянтор — Нижнесортымский в Сургутском районе, водитель 1977 года рождения, управляя Toyota, по предварительным данным, допустил съезд с дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Пассажирка внедорожника 1966 года рождения получила травмы. На месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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В ХМАО на автодороге Лянтор — Нижнесортымский вечером 5 июля внедорожник слетел с дороги и перевернулся на крышу. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в ДТП погиб водитель авто. «Сегодня около 18:00, на 31-м километре автодороги Лянтор — Нижнесортымский в Сургутском районе, водитель 1977 года рождения, управляя Toyota, по предварительным данным, допустил съезд с дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пассажирка внедорожника 1966 года рождения получила травмы. На месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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