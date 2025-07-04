В ХМАО на автодороге Лянтор — Нижнесортымский вечером 5 июля внедорожник слетел с дороги и перевернулся на крышу. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в ДТП погиб водитель авто.
«Сегодня около 18:00, на 31-м километре автодороги Лянтор — Нижнесортымский в Сургутском районе, водитель 1977 года рождения, управляя Toyota, по предварительным данным, допустил съезд с дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Пассажирка внедорожника 1966 года рождения получила травмы. На месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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