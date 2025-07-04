04 июля 2025

Пьяную пассажирку вывели с самолета под конвоем полиции в Сургуте. Видео

Пассажирка устроила дебош в самолете перед вылетом в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирка не отсканировала посадочный билет и пробежала в самолет
Пассажирка не отсканировала посадочный билет и пробежала в самолет Фото:

Пассажирка рейса Сургут — Минеральные Воды 5 июля устроила скандал на борту самолета, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Сургут».

«Вероятно пьяная пассажирка рейса Сургут — Минеральные Воды устроила пьяный дебош», — говорится в сообщении канала. По данным источника, женщина забежала в салон воздушного судна, оставив свой паспорт на стойке контроля, и отказалась покинуть борт для повторной проверки посадочного билета. 

В результате женщину вывели из салона. На записи видно, как она оказывала сопротивление сотрудникам полиции.

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Пассажирка рейса Сургут — Минеральные Воды 5 июля устроила скандал на борту самолета, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Сургут». «Вероятно пьяная пассажирка рейса Сургут — Минеральные Воды устроила пьяный дебош», — говорится в сообщении канала. По данным источника, женщина забежала в салон воздушного судна, оставив свой паспорт на стойке контроля, и отказалась покинуть борт для повторной проверки посадочного билета.  В результате женщину вывели из салона. На записи видно, как она оказывала сопротивление сотрудникам полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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