Пассажирка рейса Сургут — Минеральные Воды 5 июля устроила скандал на борту самолета, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Сургут».
«Вероятно пьяная пассажирка рейса Сургут — Минеральные Воды устроила пьяный дебош», — говорится в сообщении канала. По данным источника, женщина забежала в салон воздушного судна, оставив свой паспорт на стойке контроля, и отказалась покинуть борт для повторной проверки посадочного билета.
В результате женщину вывели из салона. На записи видно, как она оказывала сопротивление сотрудникам полиции.
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