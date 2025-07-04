04 июля 2025

«Большой этнический среднеазиатский анклав»: член СПЧ Кабанов заявил, что в ХМАО слишком много мигрантов

Член СПЧ Кабанов заявил о проблемах миграционной политики в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Кирилл Кабанов считает, что в ХМАО слишком много мигрантов
Кирилл Кабанов считает, что в ХМАО слишком много мигрантов Фото:

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил о необходимости пересмотра миграционной политики в ХМАО. По его словам, существует ряд проблем, связанных с изменением этнического состава населения региона.

«Капризные русские люди уезжают из-за тяжелых условий жизни, а на их место приходят трудолюбивые и неприхотливые мигранты. При этом чиновники, похоже, не видят проблемы в том, что субъект РФ целиком превращается в один большой этнический среднеазиатский анклав, из которого русские просто начинают бежать», — написал Кабанов в своем telegram-канале. 

В заявлении отмечается, что региональные власти не уделяют должного внимания вопросам демографического баланса и этнокультурного развития территории. Он высказывает опасения, что ХМАО может превратиться в регион, который будет жить по своим правилам. «Нормальным и неравнодушным людям очевидно, что превращение региона в этнический анклав рано или поздно приведет к полной или частичной потере контроля над ним со стороны федерального центра», — сообщает Кабанов.

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Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил о необходимости пересмотра миграционной политики в ХМАО. По его словам, существует ряд проблем, связанных с изменением этнического состава населения региона. «Капризные русские люди уезжают из-за тяжелых условий жизни, а на их место приходят трудолюбивые и неприхотливые мигранты. При этом чиновники, похоже, не видят проблемы в том, что субъект РФ целиком превращается в один большой этнический среднеазиатский анклав, из которого русские просто начинают бежать», — написал Кабанов в своем telegram-канале.  В заявлении отмечается, что региональные власти не уделяют должного внимания вопросам демографического баланса и этнокультурного развития территории. Он высказывает опасения, что ХМАО может превратиться в регион, который будет жить по своим правилам. «Нормальным и неравнодушным людям очевидно, что превращение региона в этнический анклав рано или поздно приведет к полной или частичной потере контроля над ним со стороны федерального центра», — сообщает Кабанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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