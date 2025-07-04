«Большой этнический среднеазиатский анклав»: член СПЧ Кабанов заявил, что в ХМАО слишком много мигрантов

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил о необходимости пересмотра миграционной политики в ХМАО. По его словам, существует ряд проблем, связанных с изменением этнического состава населения региона.
«Капризные русские люди уезжают из-за тяжелых условий жизни, а на их место приходят трудолюбивые и неприхотливые мигранты. При этом чиновники, похоже, не видят проблемы в том, что субъект РФ целиком превращается в один большой этнический среднеазиатский анклав, из которого русские просто начинают бежать», — написал Кабанов в своем telegram-канале.
В заявлении отмечается, что региональные власти не уделяют должного внимания вопросам демографического баланса и этнокультурного развития территории. Он высказывает опасения, что ХМАО может превратиться в регион, который будет жить по своим правилам. «Нормальным и неравнодушным людям очевидно, что превращение региона в этнический анклав рано или поздно приведет к полной или частичной потере контроля над ним со стороны федерального центра», — сообщает Кабанов.
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