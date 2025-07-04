04 июля 2025

Врачи ХМАО помогли женщине стать мамой после трех неудачных беременностей

© Служба новостей «URA.RU»
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До обращения к врачам женщина пережила три трагические утраты беременности на сроках 16–20 недель
До обращения к врачам женщина пережила три трагические утраты беременности на сроках 16–20 недель Фото:

В Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства (ХМАО) врачи успешно провели сложную операцию женщине, пережившей три трагические потери беременности из-за истмико-цервикальной недостаточности. Об этом сообщил глава депздрава ХМАО Роман Паськов.

«Обычные методы не подходили: шейка была слишком укорочена. Тогда хирург-акушер-гинеколог Валерий Валентинович Панкратов решился на сложную и редкую операцию — лапароскопический абдоминальный серкляж. Это тонкая ювелирная работа», — сообщил Паськов в своем telegram-канале.

Недавно пациентка вновь обратилась в Центр с желанием подарить первенцу брата или сестру. Несмотря на осложняющую ситуацию — частичное прорезывание прежнего шва и наличие рубцов после кесарева сечения — команда врачей успешно провела повторную операцию. Сейчас женщина готовится к новой беременности.

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В Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства (ХМАО) врачи успешно провели сложную операцию женщине, пережившей три трагические потери беременности из-за истмико-цервикальной недостаточности. Об этом сообщил глава депздрава ХМАО Роман Паськов. «Обычные методы не подходили: шейка была слишком укорочена. Тогда хирург-акушер-гинеколог Валерий Валентинович Панкратов решился на сложную и редкую операцию — лапароскопический абдоминальный серкляж. Это тонкая ювелирная работа», — сообщил Паськов в своем telegram-канале. Недавно пациентка вновь обратилась в Центр с желанием подарить первенцу брата или сестру. Несмотря на осложняющую ситуацию — частичное прорезывание прежнего шва и наличие рубцов после кесарева сечения — команда врачей успешно провела повторную операцию. Сейчас женщина готовится к новой беременности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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