На Русском экономическом форуме в Челябинске выступит певец Shaman

На Русскому экономическом форуме в Челябинске, который пройдет с 9 по 11 ноября, выступит певец Shaman. Артист выйдет на сцену MTC Live Холл 10 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
«10 ноября на сцене концертного зала MTC Live Холл состоится концерт „Земля Уральская — гордость и слава России“. В завершении вечера самый патриотичный автор и исполнитель современности — Шаман — споет свои знаменитые хиты», — заявили в региональном правительстве.
На форум приедет больше тысячи участников из Уральского федерального округа, центральной части России и Пермского края. В числе участников мероприятий и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. В дискуссиях будут участвовать представители федеральной и региональной власти, предприниматели, общественные и деловые объединения, ученые и эксперты. Главной темой форума станет развитие суверенной экономики. В событие также включили дни, посвященные молодежи и региональной повестке.
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