02 ноября 2023

На Русском экономическом форуме в Челябинске выступит певец Shaman

© Служба новостей «URA.RU»
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SHAMAN. Екатеринбург, экран, день победы, праздник, shaman
Хиты Shaman’а прозвучат на форуме 10 ноября Фото:

На Русскому экономическом форуме в Челябинске, который пройдет с 9 по 11 ноября, выступит певец Shaman. Артист выйдет на сцену MTC Live Холл 10 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«10 ноября на сцене концертного зала MTC Live Холл состоится концерт „Земля Уральская — гордость и слава России“. В завершении вечера самый патриотичный автор и исполнитель современности — Шаман — споет свои знаменитые хиты», — заявили в региональном правительстве.

На форум приедет больше тысячи участников из Уральского федерального округа, центральной части России и Пермского края. В числе участников мероприятий и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. В дискуссиях будут участвовать представители федеральной и региональной власти, предприниматели, общественные и деловые объединения, ученые и эксперты. Главной темой форума станет развитие суверенной экономики. В событие также включили дни, посвященные молодежи и региональной повестке.

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На Русскому экономическом форуме в Челябинске, который пройдет с 9 по 11 ноября, выступит певец Shaman. Артист выйдет на сцену MTC Live Холл 10 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «10 ноября на сцене концертного зала MTC Live Холл состоится концерт „Земля Уральская — гордость и слава России“. В завершении вечера самый патриотичный автор и исполнитель современности — Шаман — споет свои знаменитые хиты», — заявили в региональном правительстве. На форум приедет больше тысячи участников из Уральского федерального округа, центральной части России и Пермского края. В числе участников мероприятий и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. В дискуссиях будут участвовать представители федеральной и региональной власти, предприниматели, общественные и деловые объединения, ученые и эксперты. Главной темой форума станет развитие суверенной экономики. В событие также включили дни, посвященные молодежи и региональной повестке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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