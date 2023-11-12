Аналитики посчитали расходы жителей ХМАО на ипотеку

Жители ХМАО отдают за ипотечное жилье почти треть зарплаты

Треть зарплаты жителей ХМАО уходит на ипотеку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ханты-Мансийского автономного округа ежемесячно тратят на ипотечные платежи 31% от своего дохода. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков.

«Эксперты подготовили второй ежегодный рейтинг регионов по ипотечным платежам. Первая десятка рейтинга по минимальному соотношению платежа по ипотеке и средней зарплаты преимущественно сформирована северными регионами. В нее попал Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (31%)», — передают аналитики РИА Новости.

Среди регионов России ХМАО находится на шестом месте. Лидерство Югры и других северных регионов аналитики объясняют суровым климатом и особенностью ведения бизнеса, что сопровождается высоким уровнем зарплат. Также данные территории не так привлекательны для россиян, поэтому цены на жилье в них по сравнению с Москвой не так высоки.

Несмотря на высокие доходы жителей ХМАО, в регионе с начала года выросло количество отказов по ипотечным кредитам. Риелторы связывают тенденцию со снижением качества заемщиков и недавним увеличением минимального первоначального взноса до 20 процентов от суммы займа.