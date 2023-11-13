Музыкальный образ Перми создала нейросеть

14 ноября 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

С помощью нейросети в Сколтехе создан музыкальный портрет Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU С помощью нейросети создан музыкальный образ Перми. Об этом сообщили СМИ. «Корпорация ВЭБ.РФ разработала с помощью музыки и нейросети музыкальный портрет Перми. Проект был реализован в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех)», — передает интернет-издание «Текст». По данным издания, специалисты собрали различные музыкальные произведения и принесли их коллегам из Музея Музыки. Затем с помощью полученных данных в Сколтехе нейросеть создала треки городов, в том числе, Перми. Найти точку на карте с названием Пермь и послушать как звучит город можно на сайте слушайгорода.рф . Ранее на Чусовском заводе ОМК (Пермский край) провели эксперимент, превратив фотографии с производства предприятия в шедевры живописи. Для этого при помощи нейросети фото завода объединили с известными картинами мировых художников.

С помощью нейросети создан музыкальный образ Перми. Об этом сообщили СМИ. «Корпорация ВЭБ.РФ разработала с помощью музыки и нейросети музыкальный портрет Перми. Проект был реализован в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех)», — передает интернет-издание «Текст». По данным издания, специалисты собрали различные музыкальные произведения и принесли их коллегам из Музея Музыки. Затем с помощью полученных данных в Сколтехе нейросеть создала треки городов, в том числе, Перми. Найти точку на карте с названием Пермь и послушать как звучит город можно на сайте слушайгорода.рф. Ранее на Чусовском заводе ОМК (Пермский край) провели эксперимент, превратив фотографии с производства предприятия в шедевры живописи. Для этого при помощи нейросети фото завода объединили с известными картинами мировых художников.