Челябинка пожаловалась на отсутствие бесплатных лекарств от рака крови

14 ноября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Лекарства от рака инвалиду первой группы выдают нерегулярно (фото из архива) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жительнице села Уйское Челябинской области не выдают бесплатные лекарства против острого лейкоза. Инвалид первой группы Елена Л. рассказала URA.RU, сколько лекарств нужно для лечения рака крови. «В июне врач заказала на меня десять упаковок „Меркаптопурина“, а пришло пять и больше мне не выдавали. „Весаноид“ дали в начале года, но пришлось самой добавлять две упаковки, чтобы хватило до конца июля. Там заказали снова и до сих пор ничего нет. Врач посоветовал ждать: как будут лекарства, так и получу», — уточнила URA.RU Елена Л. Челябинка рассказала, что раньше уже были перебои с поставкой лекарств, приходилось покупать их самой. Стоимость противоопухолевых препаратов (назначения есть в распоряжении редакции — прим. URA.RU) оказалась неподъемной для инвалида, которая ежедневно принимает химиопрепараты и не может полноценно работать. Елена уточнила, что в прошлый раз после обращения в прокуратуру лекарства нашлись. URA.RU направило запрос по лекарственному обеспечению инвалидов в пресс-службу областного минздрава. Запрос взят в работу.

Жительнице села Уйское Челябинской области не выдают бесплатные лекарства против острого лейкоза. Инвалид первой группы Елена Л. рассказала URA.RU, сколько лекарств нужно для лечения рака крови. «В июне врач заказала на меня десять упаковок „Меркаптопурина“, а пришло пять и больше мне не выдавали. „Весаноид“ дали в начале года, но пришлось самой добавлять две упаковки, чтобы хватило до конца июля. Там заказали снова и до сих пор ничего нет. Врач посоветовал ждать: как будут лекарства, так и получу», — уточнила URA.RU Елена Л. Челябинка рассказала, что раньше уже были перебои с поставкой лекарств, приходилось покупать их самой. Стоимость противоопухолевых препаратов (назначения есть в распоряжении редакции — прим. URA.RU) оказалась неподъемной для инвалида, которая ежедневно принимает химиопрепараты и не может полноценно работать. Елена уточнила, что в прошлый раз после обращения в прокуратуру лекарства нашлись. URA.RU направило запрос по лекарственному обеспечению инвалидов в пресс-службу областного минздрава. Запрос взят в работу.