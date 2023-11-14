Происшествия В Москве школьнику вместо чая налили чистящее средство 14 ноября 2023 в 18:53 Размер текста - 17 + Мальчик отравился чистящим средством, которое налили в бутылку Lava Lava Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве в школе №1250 работники столовой налили чистящее средство в чайный напиток Lava Lava и случайно продали его школьнику. В результате мальчик получил отравление. Об этом сообщает telegram- канал Shot. «12-летнему ученику одной из школ Левобережного района стало плохо на перемене. Учителя позвонили в экстренные службы. Когда подростку оказали первую помощь, он рассказал, что перед этим купил в школьной столовой чайный напиток Lava Lava», — говорится в посте. По результатам проверки выяснилось, что в бутылку чая налили чистящее средство «Прогресс». Это сделали работники столовой, и они же случайно продали ее ребенку. По информации канала, отравление получили еще два школьника, но их не госпитализировали. С напитка, создателем которого выступает Влад А4, полностью сняты подозрения. В Москве в школе №1250 работники столовой налили чистящее средство в чайный напиток Lava Lava и случайно продали его школьнику. В результате мальчик получил отравление. Об этом сообщает telegram- канал Shot. «12-летнему ученику одной из школ Левобережного района стало плохо на перемене. Учителя позвонили в экстренные службы. Когда подростку оказали первую помощь, он рассказал, что перед этим купил в школьной столовой чайный напиток Lava Lava», — говорится в посте. По результатам проверки выяснилось, что в бутылку чая налили чистящее средство «Прогресс». Это сделали работники столовой, и они же случайно продали ее ребенку. По информации канала, отравление получили еще два школьника, но их не госпитализировали. С напитка, создателем которого выступает Влад А4, полностью сняты подозрения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям