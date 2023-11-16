16 ноября 2023

В Нижневартовске выросло число заболевших ОРВИ и COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Нижневартовска стали чаще болеть ОРВИ и ковидом Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Нижневартовске (ХМАО) за неделю выросло число случаев ОРВИ на 90%, а случаи коронавирусной инфекции увеличились на 36%. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО со ссылкой на главврача Нижневартовской городской поликлиники Светлану Воронину.

«Сейчас мы наблюдаем рост случаев ОРВИ на 90% по сравнению с предыдущей неделей, а случаи коронавирусной инфекции увеличились на 36%. Однако грипп не регистрируется», — сообщили в ведомстве.

Воронина отмечает, что течение COVID-19 изменилось и сейчас характеризуется поражением верхних отделов дыхательных путей. «Усилена работа фильтр-боксов по приему заболевших, разделили потоки пациентов, выдаем маски при входе, проводим входной контроль и термометрию. Возобновили свою работу ковид-центры по наблюдению коронавирусных больных», — уточнили в депздраве.

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В Нижневартовске (ХМАО) за неделю выросло число случаев ОРВИ на 90%, а случаи коронавирусной инфекции увеличились на 36%. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО со ссылкой на главврача Нижневартовской городской поликлиники Светлану Воронину. «Сейчас мы наблюдаем рост случаев ОРВИ на 90% по сравнению с предыдущей неделей, а случаи коронавирусной инфекции увеличились на 36%. Однако грипп не регистрируется», — сообщили в ведомстве. Воронина отмечает, что течение COVID-19 изменилось и сейчас характеризуется поражением верхних отделов дыхательных путей. «Усилена работа фильтр-боксов по приему заболевших, разделили потоки пациентов, выдаем маски при входе, проводим входной контроль и термометрию. Возобновили свою работу ковид-центры по наблюдению коронавирусных больных», — уточнили в депздраве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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