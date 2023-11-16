В Нижневартовске выросло число заболевших ОРВИ и COVID-19

17 ноября 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Жители Нижневартовска стали чаще болеть ОРВИ и ковидом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Нижневартовске (ХМАО) за неделю выросло число случаев ОРВИ на 90%, а случаи коронавирусной инфекции увеличились на 36%. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО со ссылкой на главврача Нижневартовской городской поликлиники Светлану Воронину. «Сейчас мы наблюдаем рост случаев ОРВИ на 90% по сравнению с предыдущей неделей, а случаи коронавирусной инфекции увеличились на 36%. Однако грипп не регистрируется», — сообщили в ведомстве. Воронина отмечает, что течение COVID-19 изменилось и сейчас характеризуется поражением верхних отделов дыхательных путей. «Усилена работа фильтр-боксов по приему заболевших, разделили потоки пациентов, выдаем маски при входе, проводим входной контроль и термометрию. Возобновили свою работу ковид-центры по наблюдению коронавирусных больных», — уточнили в депздраве.

В Нижневартовске (ХМАО) за неделю выросло число случаев ОРВИ на 90%, а случаи коронавирусной инфекции увеличились на 36%. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО со ссылкой на главврача Нижневартовской городской поликлиники Светлану Воронину. «Сейчас мы наблюдаем рост случаев ОРВИ на 90% по сравнению с предыдущей неделей, а случаи коронавирусной инфекции увеличились на 36%. Однако грипп не регистрируется», — сообщили в ведомстве. Воронина отмечает, что течение COVID-19 изменилось и сейчас характеризуется поражением верхних отделов дыхательных путей. «Усилена работа фильтр-боксов по приему заболевших, разделили потоки пациентов, выдаем маски при входе, проводим входной контроль и термометрию. Возобновили свою работу ковид-центры по наблюдению коронавирусных больных», — уточнили в депздраве.