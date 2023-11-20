В Свердловской области девочка не захотела идти через мост и погибла, провалившись под лед

Школьница в Артемовском не захотела идти через мост и погибла подо льдом

20 ноября 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Сейчас обстоятельства гибели ребенка выясняют силовики (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Восьмилетняя девочка, найденная утонувшей в реке Бобровка города Артемовский (Свердловская область), не дошла до моста совсем немного — несколько десятков метров. Ребенок по неизвестным причинам решил срезать путь по тонкому льду и погиб. Подробности трагедии URA.RU рассказал один из участников поисковой операции. «Девочка была в гостях в семье своей подруги, мать должна была прийти за ней. В 14.10 девочка поинтересовалась, который час, и решила, что ей пора домой — ее дом совсем рядом через речку. Спустя минут 30 за ней пришла мама, дома она ее не нашла, стала искать сначала сама, вечером обратилась в полицию. Поисковики нашли ребенка по следам на снегу», — рассказал собеседник агентства. Тело девочки было обнаружено подо льдом. Школьница не дошла до моста порядка 100 метров и решила срезать дорогу по неокрепшему льду. Тот не выдержал и проломился. «Это большая трагедия для всего города», — сказал корреспонденту глава Артемовского Константин Трофимов. Девочка могла пойти по мосту, но выбрала тонкий лед Фото: telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского» [https://t.me/evestart]

Восьмилетняя девочка, найденная утонувшей в реке Бобровка города Артемовский (Свердловская область), не дошла до моста совсем немного — несколько десятков метров. Ребенок по неизвестным причинам решил срезать путь по тонкому льду и погиб. Подробности трагедии URA.RU рассказал один из участников поисковой операции. «Девочка была в гостях в семье своей подруги, мать должна была прийти за ней. В 14.10 девочка поинтересовалась, который час, и решила, что ей пора домой — ее дом совсем рядом через речку. Спустя минут 30 за ней пришла мама, дома она ее не нашла, стала искать сначала сама, вечером обратилась в полицию. Поисковики нашли ребенка по следам на снегу», — рассказал собеседник агентства. Тело девочки было обнаружено подо льдом. Школьница не дошла до моста порядка 100 метров и решила срезать дорогу по неокрепшему льду. Тот не выдержал и проломился. «Это большая трагедия для всего города», — сказал корреспонденту глава Артемовского Константин Трофимов.