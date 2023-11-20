Пермский оборонный завод решил засудить «дочку» Роскосмоса

Пермский пороховой завод пытается взыскать с «Техномаша» неосновательное обогащение на сумму свыше 31 млн рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод» подало в суд на «дочку» Роскосмоса АО «НПО «Техномаш» имени С. А. Афанасьева. Предприятие требует от АО вернуть неосновательно обогащение. Информация содержится на сайте Арбитражного суда Прикамья, куда было подано заявление. Пока оно не принято судом к рассмотрению из-за недостатков, которые допустил при подаче документов завод.

«Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Лаврова Ю.А., рассмотрев исковое заявление и приложенные к нему документы Федерального казенного предприятия «Пермский пороховой завод» к АО «Научно-производственное объединение «Техномаш» имени С. А. Афанасьева о взыскании неосновательного обогащения, установил: исковое заявление подано с нарушением требований, установленных ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ», — говорится в судебном определении.

Истцу предложено в срок до 28 ноября устранить указанные в определении недостатки. Согласно данным, размещенным в СБИС, сумма исковых претензий Пермского порохового завода к «дочке Роскосмоса составляет 31,7 млн рублей.

Пермский пороховой завод производит заряды для реактивных систем, порох для стрелкового оружия, рад другой военной продукции, а также продукцию гражданского назначения. В 2019 году по делу о техническом перевооружении оборонного предприятия под уголовное дело попал бывший и. о. гендиректора «Техномаша» Дмитрий Панов. Топ-менеджера обвинили в мошенничестве на сумму полмиллиарда рублей. В свою очередь завод посчитал, что своих обязательств НПО не выполнило, и обратился в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа.