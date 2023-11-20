20 ноября 2023

В пермском правительстве нашлись те, кто обрадовался обрушившемуся снегопаду

Минприроды Пермского края обрадовалось мощному снегопаду
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег, пурга в городе Курган, снегопад, зима, пурга
Снег не прекратится до пятницы Фото:

Мощный снегопад, из-за которого Пермь встала в пробках, а трассы в крае закрыли для грузовиков, обрадовал сотрудников регионального минприроды. В официальных каналах министерство предлагает наслаждаться стихией и радоваться, что она прекратится не скоро.

«Давайте наслаждаться этим даром природы — снегопадом. И самое прекрасное — осадки будут продолжаться до вечера! Подаренная нам природой белоснежная красота будет радовать наши глаза все дольше, тая только тогда, когда она уже уступит место зелени и цветам весны», — говорится на странице минприроды в соцсети «ВКонтакте» и в telegram-канале.

Утром 21 ноября из-за снегопада в Перми на дорогах образовались девятибалльные пробки. Заторы сковали и загородные трассы. Властям пришлось закрыть их для движения грузовиков. По прогнозам синоптиков, снег будет идти и в среду, и в четверг.

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Мощный снегопад, из-за которого Пермь встала в пробках, а трассы в крае закрыли для грузовиков, обрадовал сотрудников регионального минприроды. В официальных каналах министерство предлагает наслаждаться стихией и радоваться, что она прекратится не скоро. «Давайте наслаждаться этим даром природы — снегопадом. И самое прекрасное — осадки будут продолжаться до вечера! Подаренная нам природой белоснежная красота будет радовать наши глаза все дольше, тая только тогда, когда она уже уступит место зелени и цветам весны», — говорится на странице минприроды в соцсети «ВКонтакте» и в telegram-канале. Утром 21 ноября из-за снегопада в Перми на дорогах образовались девятибалльные пробки. Заторы сковали и загородные трассы. Властям пришлось закрыть их для движения грузовиков. По прогнозам синоптиков, снег будет идти и в среду, и в четверг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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