В пермском правительстве нашлись те, кто обрадовался обрушившемуся снегопаду

Минприроды Пермского края обрадовалось мощному снегопаду

21 ноября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Снег не прекратится до пятницы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Мощный снегопад, из-за которого Пермь встала в пробках, а трассы в крае закрыли для грузовиков, обрадовал сотрудников регионального минприроды. В официальных каналах министерство предлагает наслаждаться стихией и радоваться, что она прекратится не скоро. «Давайте наслаждаться этим даром природы — снегопадом. И самое прекрасное — осадки будут продолжаться до вечера! Подаренная нам природой белоснежная красота будет радовать наши глаза все дольше, тая только тогда, когда она уже уступит место зелени и цветам весны», — говорится на странице минприроды в соцсети «ВКонтакте» и в telegram-канале. Утром 21 ноября из-за снегопада в Перми на дорогах образовались девятибалльные пробки. Заторы сковали и загородные трассы. Властям пришлось закрыть их для движения грузовиков. По прогнозам синоптиков, снег будет идти и в среду, и в четверг.

Мощный снегопад, из-за которого Пермь встала в пробках, а трассы в крае закрыли для грузовиков, обрадовал сотрудников регионального минприроды. В официальных каналах министерство предлагает наслаждаться стихией и радоваться, что она прекратится не скоро. «Давайте наслаждаться этим даром природы — снегопадом. И самое прекрасное — осадки будут продолжаться до вечера! Подаренная нам природой белоснежная красота будет радовать наши глаза все дольше, тая только тогда, когда она уже уступит место зелени и цветам весны», — говорится на странице минприроды в соцсети «ВКонтакте» и в telegram-канале. Утром 21 ноября из-за снегопада в Перми на дорогах образовались девятибалльные пробки. Заторы сковали и загородные трассы. Властям пришлось закрыть их для движения грузовиков. По прогнозам синоптиков, снег будет идти и в среду, и в четверг.