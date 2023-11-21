Во «Внуково» задержали вора в законе, скрывавшегося за границей

21 ноября 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали в московском аэропорту Фото: Владимир Андреев © URA.RU В московском аэропорту «Внуково» задержан лидер криминальной банды, вор в законе Хизир Акбулатов, скрывавшийся за границей. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в пресс-службе МВД РФ. «Ранее неоднократно судимый за совершение различных преступлений фигурант с 1993 года является лидером криминальной среды. Он занимает высшее положение в преступной иерархии, имеет соответствующий негласный статус», — сообщили в МВД России. Мужчина скрывался в Турции, но был депортирован оттуда. Акбулатова в июне 2020 года объявили в международный розыск.

В московском аэропорту «Внуково» задержан лидер криминальной банды, вор в законе Хизир Акбулатов, скрывавшийся за границей. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в пресс-службе МВД РФ. «Ранее неоднократно судимый за совершение различных преступлений фигурант с 1993 года является лидером криминальной среды. Он занимает высшее положение в преступной иерархии, имеет соответствующий негласный статус», — сообщили в МВД России. Мужчина скрывался в Турции, но был депортирован оттуда. Акбулатова в июне 2020 года объявили в международный розыск.