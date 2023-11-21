Во «Внуково» задержали вора в законе, скрывавшегося за границей

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Мужчину задержали в московском аэропорту Фото:

В московском аэропорту «Внуково» задержан лидер криминальной банды, вор в законе Хизир Акбулатов, скрывавшийся за границей. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Ранее неоднократно судимый за совершение различных преступлений фигурант с 1993 года является лидером криминальной среды. Он занимает высшее положение в преступной иерархии, имеет соответствующий негласный статус», — сообщили в МВД России.

Мужчина скрывался в Турции, но был депортирован оттуда. Акбулатова в июне 2020 года объявили в международный розыск.

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В московском аэропорту «Внуково» задержан лидер криминальной банды, вор в законе Хизир Акбулатов, скрывавшийся за границей. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в пресс-службе МВД РФ. «Ранее неоднократно судимый за совершение различных преступлений фигурант с 1993 года является лидером криминальной среды. Он занимает высшее положение в преступной иерархии, имеет соответствующий негласный статус», — сообщили в МВД России. Мужчина скрывался в Турции, но был депортирован оттуда. Акбулатова в июне 2020 года объявили в международный розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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