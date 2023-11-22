Пермячка купила авто за 570 тысяч, которое сразу отобрала полиция

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, камера видеонаблюдения, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, жезл дпс, дорожная безопасность, dozor
Сейчас авто находится на хранении у полиции Фото:

Жительница Перми подала в суд на местного жителя, у которого приобрела авто марки Toyota за 570 тысяч рублей. После покупки авто женщины забрали полицейские из-за номеров, которые были перебиты предыдущим владельцем, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда города.

«При постановке на регистрационный учет сотрудниками ГИБДД по Пермскому краю был выявлен факт изменения идентификационного номера автомобиля. Автомобиль был изъят и направлен на экспертизу», — говорится в решении.

После покупки поддержанной иномарки новый владелец собралась поставить транспорт на регистрационный учет. Однако при процедуре постановки эксперты обнаружили, что номера авто были изменены в кустарных условиях. Также была изменена и маркировка двигателя. Полицейские изъяли машину, сейчас она находится на хранении у правоохранительных органов. Позже женщина обратилась в суд к продавцу, так как отобрали у нее авто из-за него. Суд постановил вернуть всю сумму женщине.

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Жительница Перми подала в суд на местного жителя, у которого приобрела авто марки Toyota за 570 тысяч рублей. После покупки авто женщины забрали полицейские из-за номеров, которые были перебиты предыдущим владельцем, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда города. «При постановке на регистрационный учет сотрудниками ГИБДД по Пермскому краю был выявлен факт изменения идентификационного номера автомобиля. Автомобиль был изъят и направлен на экспертизу», — говорится в решении. После покупки поддержанной иномарки новый владелец собралась поставить транспорт на регистрационный учет. Однако при процедуре постановки эксперты обнаружили, что номера авто были изменены в кустарных условиях. Также была изменена и маркировка двигателя. Полицейские изъяли машину, сейчас она находится на хранении у правоохранительных органов. Позже женщина обратилась в суд к продавцу, так как отобрали у нее авто из-за него. Суд постановил вернуть всю сумму женщине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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