Мэр из ХМАО ищет замену закрывшемуся в городе единственному кинотеатру

22 ноября 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Эльвира Бугай встретилась с представителями крупнейших ТЦ Нефтеюганска Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Глава Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай в беседе с владельцами крупных ТЦ города обсудила возможность размещения на их территории нового кинозала. Таким образом мэр намерена найти альтернативу закрывшемуся из-за низкой рентабельности кинотеатру «Юган». Об этом сама Бугай написала на своей странице «ВКонтакте». «Встретилась с руководителями торговых центров Нефтеюганска. Основной темой рабочего совещания стал вопрос восстановления кинопроката в нашем городе. В данный момент рассматривается альтернативная замена кинотеатра «Юган», — сообщила глава Нефтеюганска не своей странице. При этом мэр отметила, что руководство ТЦ «Рандеву» уже ведет переговоры по поводу оборудования кинозала. Два других торговых центра «Оранж молл» и «Оранжерея» выразили готовность обсудить данный вопрос с точки зрения технических возможностей. Ранее URA.RU писало о том, что жители Нефтеюганска (ХМАО) раскритиковали идею открытия магазина «Магнит» вместо кинотеатра «Юган». Он был единственным в городе.

Глава Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай в беседе с владельцами крупных ТЦ города обсудила возможность размещения на их территории нового кинозала. Таким образом мэр намерена найти альтернативу закрывшемуся из-за низкой рентабельности кинотеатру «Юган». Об этом сама Бугай написала на своей странице «ВКонтакте». «Встретилась с руководителями торговых центров Нефтеюганска. Основной темой рабочего совещания стал вопрос восстановления кинопроката в нашем городе. В данный момент рассматривается альтернативная замена кинотеатра «Юган», — сообщила глава Нефтеюганска не своей странице. При этом мэр отметила, что руководство ТЦ «Рандеву» уже ведет переговоры по поводу оборудования кинозала. Два других торговых центра «Оранж молл» и «Оранжерея» выразили готовность обсудить данный вопрос с точки зрения технических возможностей. Ранее URA.RU писало о том, что жители Нефтеюганска (ХМАО) раскритиковали идею открытия магазина «Магнит» вместо кинотеатра «Юган». Он был единственным в городе.