21 ноября 2023

Мэр из ХМАО ищет замену закрывшемуся в городе единственному кинотеатру

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинотеатр "Салют". Екатеринбург, кресла, кинозал, кинотеатр салют
Эльвира Бугай встретилась с представителями крупнейших ТЦ Нефтеюганска Фото:

Глава Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай в беседе с владельцами крупных ТЦ города обсудила возможность размещения на их территории нового кинозала. Таким образом мэр намерена найти альтернативу закрывшемуся из-за низкой рентабельности кинотеатру «Юган». Об этом сама Бугай написала на своей странице «ВКонтакте».

«Встретилась с руководителями торговых центров Нефтеюганска. Основной темой рабочего совещания стал вопрос восстановления кинопроката в нашем городе. В данный момент рассматривается альтернативная замена кинотеатра «Юган», — сообщила глава Нефтеюганска не своей странице.

При этом мэр отметила, что руководство ТЦ «Рандеву» уже ведет переговоры по поводу оборудования кинозала. Два других торговых центра «Оранж молл» и «Оранжерея» выразили готовность обсудить данный вопрос с точки зрения технических возможностей.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Нефтеюганска (ХМАО) раскритиковали идею открытия магазина «Магнит» вместо кинотеатра «Юган». Он был единственным в городе.

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Глава Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай в беседе с владельцами крупных ТЦ города обсудила возможность размещения на их территории нового кинозала. Таким образом мэр намерена найти альтернативу закрывшемуся из-за низкой рентабельности кинотеатру «Юган». Об этом сама Бугай написала на своей странице «ВКонтакте». «Встретилась с руководителями торговых центров Нефтеюганска. Основной темой рабочего совещания стал вопрос восстановления кинопроката в нашем городе. В данный момент рассматривается альтернативная замена кинотеатра «Юган», — сообщила глава Нефтеюганска не своей странице. При этом мэр отметила, что руководство ТЦ «Рандеву» уже ведет переговоры по поводу оборудования кинозала. Два других торговых центра «Оранж молл» и «Оранжерея» выразили готовность обсудить данный вопрос с точки зрения технических возможностей. Ранее URA.RU писало о том, что жители Нефтеюганска (ХМАО) раскритиковали идею открытия магазина «Магнит» вместо кинотеатра «Юган». Он был единственным в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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