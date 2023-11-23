23 ноября 2023

Постпред РФ Ульянов призвал США вернуться к ядерной сделке

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Координационный совет по планам 2030. Екатеринбург, кутепова мария, шубин антон
США и европейскую тройку призывают к восстановлению СВПД Фото:
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Властям США и стран Евротройки (Франция, ФРГ и Великобритания) необходимо вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Призываем США и европейскую тройку вместо попыток сорвать или помешать взаимодействию Ирана и МАГАТЭ [международное агентство по атомной энергии] направить силы на восстановление СВПД», — передает слова Ульянова telegram-канал дипломатической миссии. Представитель РФ отмечает, что это поможет создать благоприятные условия для встречных шагов со стороны Тегерана.

Власти Ирана пошли на уступки США по ядерной сделке и отказались от ряда условий. Так, Иран снял требование исключить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в Соединенных Штатах. Вашингтон заявил, что приветствует решение Тегерана отстраниться от условий, которые напрямую не связаны с СВПД, пишет RT.

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Властям США и стран Евротройки (Франция, ФРГ и Великобритания) необходимо вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Призываем США и европейскую тройку вместо попыток сорвать или помешать взаимодействию Ирана и МАГАТЭ [международное агентство по атомной энергии] направить силы на восстановление СВПД», — передает слова Ульянова telegram-канал дипломатической миссии. Представитель РФ отмечает, что это поможет создать благоприятные условия для встречных шагов со стороны Тегерана. Власти Ирана пошли на уступки США по ядерной сделке и отказались от ряда условий. Так, Иран снял требование исключить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в Соединенных Штатах. Вашингтон заявил, что приветствует решение Тегерана отстраниться от условий, которые напрямую не связаны с СВПД, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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